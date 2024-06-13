公屋 | 首批簡約公屋6.24起接受申請，月租最平740元

．政府推出的首批簡約公屋將於本月24日起接受申請，共有4400個單位，分別位於元朗及牛頭角，每月租金740元至2650元。

．房屋局局長何永賢表示，由行政長官首次提出簡約公屋概念後至今可以接受首批申請，可見當局工程推行迅速及決心

政府推出的首批簡約公屋將於本月24日起接受申請，共有4400個單位，分別位於元朗及牛頭角，每月租金740元至2650元。

推薦閱讀：

《外資精點》花旗:丘鈦攝像頭模組銷售勝預期，維持「中性」評級

花旗發表研報指，丘鈦科技(01478)5月攝像頭模組銷售數量出貨按月錄得輕微跌幅，或受項目周期影響.......

【美息見頂】恒生維持港元最優惠利率5.875厘不變

恒生銀行(00011)宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.875厘，同時港元儲蓄存款年利率亦維持不變

房屋局局長何永賢表示，由行政長官首次提出簡約公屋概念後至今可以接受首批申請，可見當局工程推行迅速及決心。6月24日至7月15為優先處理期，建議急切需要改善居住環境人士盡快於下月15日前遞表。



何永賢又提到，輪候公屋3年或以上人士可以申請，並會以4方面按計分制處理，包括是否身處惡劣居住環境，申請人的身體狀況、家庭狀況、以及選擇新界或擴展市區。

撰文：經濟通採訪組

2024-06-13｜解讀議息結果及最新CPI ｜港股萬八關攻防戰 下站點走？ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇