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公屋 | 首批簡約公屋6.24起接受申請，月租最平740元

13/06/2024

．政府推出的首批簡約公屋將於本月24日起接受申請，共有4400個單位，分別位於元朗及牛頭角，每月租金740元至2650元。

．房屋局局長何永賢表示，由行政長官首次提出簡約公屋概念後至今可以接受首批申請，可見當局工程推行迅速及決心

 

公屋 | 首批簡約公屋6.24起接受申請，月租最平740元

 

　　政府推出的首批簡約公屋將於本月24日起接受申請，共有4400個單位，分別位於元朗及牛頭角，每月租金740元至2650元。

 

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　　房屋局局長何永賢表示，由行政長官首次提出簡約公屋概念後至今可以接受首批申請，可見當局工程推行迅速及決心。6月24日至7月15為優先處理期，建議急切需要改善居住環境人士盡快於下月15日前遞表。


　　何永賢又提到，輪候公屋3年或以上人士可以申請，並會以4方面按計分制處理，包括是否身處惡劣居住環境，申請人的身體狀況、家庭狀況、以及選擇新界或擴展市區。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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