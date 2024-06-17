澳門 | 澳門旅遊局：今年酒店平均入住率或超九成，倡港澳合作達牽引作用

．澳門旅遊局局長文綺華表示，暑假是傳統旅遊旺季，截至目前，暑假期間酒店平均入住率達八成五

．據以往經驗暑假都有逾九成入住率，相信今年有機會突破九成。希望8月迎來更多旅客，向全年旅客3300萬人次目標邁進

澳門旅遊局局長文綺華表示，暑假是傳統旅遊旺季，截至目前，暑假期間酒店平均入住率達八成五，據以往經驗暑假都有逾九成入住率，相信今年有機會突破九成。希望8月迎來更多旅客，向全年旅客3300萬人次目標邁進。

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對於博企提高免費小食門檻，文綺華指，博企與中小企間應是互惠互利、互相協助、雙方共同發展的關係，暫時沒有收到旅客相關意見，將繼續留意最新發展。她相信旅客訪澳因為澳門有旅遊吸引力，而非免費小食，倘僅為免費小食而來，非澳門欲吸引的主力客群，強調將做好工作吸引旅客來澳深度遊。



*首五月日均旅客9.3萬，按年升五成*



她指，從到訪澳門旅客數量和消費數據顯示，旅客訪澳旅遊及消費意欲持續上升，今年截至5月的臨時數據顯示，入境旅客逾1400萬人次，平均每天逾9.3萬人次旅客，按年增長約5成，恢復至2019年同期的82.5%，整體旅客恢復情況理想。其中內地旅客累計近989.5萬人次，恢復至2019年同期的81%；香港旅客298.1萬人次，恢復至97.1%。而國際旅客方面，今年首五個月有約97.8萬人次，日均逾6400人次訪澳，按年上升1.75倍，恢復至2019年同期近67%。

撰文：經濟通採訪組

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