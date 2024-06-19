加學費 | 政府據報2025/26學年起上調資助大學學費，每年加5至9%

．據《星島日報》報道，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步將連續加費3年，每年加幅約5至9%。

據《星島日報》報道，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步將連續加費3年，每年加幅約5至9%。

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報道指，政府將於日內宣布加學費的建議。今早教育局局長蔡若蓮已約見部分立法會議員議員講解。

撰文:經濟通採訪組

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