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加學費 | 政府據報2025/26學年起上調資助大學學費，每年加5至9%

19/06/2024

．據《星島日報》報道，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步將連續加費3年，每年加幅約5至9%。

 

加學費 | 政府據報2025/26學年起上調資助大學學費，每年加5至9%

 

　　據《星島日報》報道，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步將連續加費3年，每年加幅約5至9%。

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撰文:經濟通採訪組

 

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