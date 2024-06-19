  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

電動車 | 謝展寰：2027年底前投入約700輛電動巴士目標不變

19/06/2024

．環境及生態局局長謝展寰表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度

．當局與4間專營巴士營辦商正在探索推動電動巴士的不同方案，計劃在今年內敲定具體方案，以期在能夠配合專營巴士營辦商的實際營運情況下，協助它們逐步邁向綠色轉型。至於在2027年年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變

 

電動車 | 謝展寰：2027年底前投入約700輛電動巴士目標不變

　　環境及生態局局長謝展寰表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度，當局與4間專營巴士營辦商正在探索推動電動巴士的不同方案，計劃在今年內敲定具體方案，以期在能夠配合專營巴士營辦商的實際營運情況下，協助它們逐步邁向綠色轉型。至於在2027年年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變。

 

推薦閱讀：

【外圍經濟】英國通脹率3年來首降至2%，有利減息及保守黨選情

在英倫銀行即將於周四（20日）公布議息結果前，英國國家統計局周三（19日）公布的最新數據顯示.......

 

《中國要聞》李強晤安華，同意中國與東盟國家應自主處理南海問題

正在訪問馬來西亞的國務院總理李強，同馬來西亞總理安華舉行會談，雙方一致同意將加強並深化兩國雙邊合作.......


*冀今年內敲定具體方案*

　　謝展寰書面答覆議員提問時表示，自2015年起，政府已資助專營巴士營辦商購置36輛單層電動巴士及安裝相關充電設施，在多條路線試驗行駛，全面測試及評估它們在香港的道路環境下的運作表現。試驗結果顯示電池電動單層巴士的載客量及駕駛表現與傳統單層巴士相若，驗證了電池電動巴士在香港大規模採用的技術可行性，並為專營巴士營辦商在車隊安排、電動巴士行走路線、充電安排和配套設施等方面，提供了寶貴經驗及數據。

*研究財政上支援可行性

　　他表示，要為全港超過一萬輛公共巴士完成綠色轉型，財政上的可負擔性和預算十分重要，亦涉及不少配套設施及技術人員培訓，所以必須讓業界有充分時間作準備，政府亦需要研究在財政上作支援的可行性。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-06-19｜標指年內31度破頂 上半年強勢反堪憂？｜美國經濟前景｜芯片業提價潮｜GLOBAL Wednesday｜#李振豪 #直播 #hottalk1點鐘

 

WoW WoW星期三：精選保健品低至63折！ (只限今天)► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00012

恒基地產

21.950

異動股

00924

坤集團

1.030

異動股

08308

古兜控股

0.103

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00012 恒基地產
  • 21.950
  • 00924 坤集團
  • 1.030
  • 08308 古兜控股
  • 0.103
  • 01299 友邦保險
  • 56.300
  • 02209 喆麗控股
  • 2.000
股份推介
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.920
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.700
  • 目標︰$23.00
  • 02380 中國電力
  • 3.870
  • 目標︰$5.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 145.500
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.000
  • 目標︰$39.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 389.000
  • 00941 中國移動
  • 73.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
  • 00939 建設銀行
  • 5.810
報章貼士
  • 00489 東風集團股份
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 01347 華虹半導體
  • 24.500
  • 目標︰--
  • 00341 大家樂集團
  • 8.870
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00316 東方海外國際
  • 131.100
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.480
即時重點新聞

19/06/2024 16:33  《盤後部署》中證監措施出台，恒指升五百點，B站升勢未穩宜觀望

19/06/2024 17:10  【陸家嘴論壇】許正宇:正與內地監管磋商將人民幣櫃台納入港股通

19/06/2024 17:22  【陸家嘴論壇】方星海：將加快備案，支持企業赴香港上市

19/06/2024 14:03  提升港股央企定價權，國新投資認購3隻港股通央企紅利ETF

19/06/2024 15:52  【提振Ａ股】上交所：科創板新股將試點執行3%最高報價剔除比例

19/06/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒６８億元，買中行沽盈富

19/06/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】中銀升舜宇目標至６９元，滙證恢復追蹤吉利薦買

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

19/06/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７０，一年拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中證監改革科創板，國資撐央企港股，今年首增持美債新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

電動車 | 謝展寰：2027年底前投入約700輛電動巴士目標不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東阿里618銷售報捷，券商看好電商行業，可揀買邊隻？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

世界競爭力排名2024出爐！香港打入Top 5、亞洲這地方隔4年重回全球no.1？台灣超越韓國排第幾？附完整名單連結
人氣文章

鬆一鬆．通通

【日網爆紅心理測驗】妳是哪種汽水？憑直覺選擇一顆草莓，精準分析出性格特質！
人氣文章

娛樂情報

梁思浩《直播靈接觸》爆男星演濟公觸犯禁忌！常近女色致人氣急跌！邊兩個香港藝人最大嫌疑？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Dior度假系列Dioriviera：經典Toile de Jouy 圖案新變奏！白色蕾絲Book Tote、清新籃子Lady Dior Bag，為夏日衣櫥增添浪漫氛圍
人氣文章

Fashion

LOEWE聯乘雕塑藝術家Lynda Benglis首飾系列：碎片狀水晶戒指、大象靈感純銀耳環，宛如戴上身的藝術品！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半鳥酒店餐廳聯乘經典意式食材品牌！星級地中海風味六道菜晚宴，迎接清爽夏日
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜北上睇牙3個投訴個案！種牙發炎醫足32次唔斷尾、本地箍牙療程被勸北上磨牙診所拒退款！大灣區牙科服務可向衛生署投訴？
人氣文章
保濕力最強面霜公開！Estée Lauder只排第4！第一位最平$129買到！即睇4大使用保濕霜貼士！
人氣文章
蛇蹤再現！港鐵車廂驚現40cm黑白間條蛇！醫生教被毒蛇咬傷5大急救法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 19:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事19/06/2024
神州經脈 | 中證監改革科創板，國資撐央企港股，今年首增持美債
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金