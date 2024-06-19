電動車 | 謝展寰：2027年底前投入約700輛電動巴士目標不變

．環境及生態局局長謝展寰表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度

．當局與4間專營巴士營辦商正在探索推動電動巴士的不同方案，計劃在今年內敲定具體方案，以期在能夠配合專營巴士營辦商的實際營運情況下，協助它們逐步邁向綠色轉型。至於在2027年年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變

環境及生態局局長謝展寰表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度，當局與4間專營巴士營辦商正在探索推動電動巴士的不同方案，計劃在今年內敲定具體方案，以期在能夠配合專營巴士營辦商的實際營運情況下，協助它們逐步邁向綠色轉型。至於在2027年年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變。

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*冀今年內敲定具體方案*



謝展寰書面答覆議員提問時表示，自2015年起，政府已資助專營巴士營辦商購置36輛單層電動巴士及安裝相關充電設施，在多條路線試驗行駛，全面測試及評估它們在香港的道路環境下的運作表現。試驗結果顯示電池電動單層巴士的載客量及駕駛表現與傳統單層巴士相若，驗證了電池電動巴士在香港大規模採用的技術可行性，並為專營巴士營辦商在車隊安排、電動巴士行走路線、充電安排和配套設施等方面，提供了寶貴經驗及數據。



*研究財政上支援可行性



他表示，要為全港超過一萬輛公共巴士完成綠色轉型，財政上的可負擔性和預算十分重要，亦涉及不少配套設施及技術人員培訓，所以必須讓業界有充分時間作準備，政府亦需要研究在財政上作支援的可行性。

撰文:經濟通採訪組

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