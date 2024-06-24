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香港機場 | 機管局︰機場所有航班資料顯示屏今早正常運作

24/06/2024

．機管局說，經過凌晨的全面檢查，今早所有航班資料顯示屏，包括離境大堂、接機大堂、登機閘口及行李認領大堂的航班資料顯示屏均正常運作

．香港國際機場接連發生大型事故，繼上周跑道封閉8小時，昨晨（23日）7時起更因電腦系統故障，導致航班資訊系統全日失靈，未能顯示離港及抵港航班資訊

 

香港機場 | 機管局︰機場所有航班資料顯示屏今早正常運作

 

　　機管局表示，今早航空資料顯示系統正常運作。

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　　機場客運大樓的航班顯示屏昨日早上起出現故障，中午開始逐步恢復運作。機管局說，經過凌晨的全面檢查，今早所有航班資料顯示屏，包括離境大堂、接機大堂、登機閘口及行李認領大堂的航班資料顯示屏均正常運作。


　　另外，機場網站及手機應用程式亦正常運作，提供即時航班資料，航班運作維持正常，呼籲旅客留意最新航班資料，預留充足時間辦理登機手續。

 

＊機場電腦故障一度靠白板寫航班資訊，機管局稱不涉人為黑客＊

 

　　香港國際機場接連發生大型事故，繼上周跑道封閉8小時，昨晨（23日）7時起更因電腦系統故障，導致航班資訊系統全日失靈，未能顯示離港及抵港航班資訊，影響乘客登機及領取行李，機場員工要以白板手寫更新航班資訊，有旅客因而錯過航班。


　　機場昨早因電腦系統發生故障，航班資訊更新受到影響，機場大樓電子屏幕、網站、手機應用程式My HKG的航班資訊均未能即時更新。直至昨日下午約4時，顯示屏及My HKG才能相繼顯示離港航班資訊。運輸及物流局關注事件，要求機管局調查及提交報告。


　　機管局為乘客帶來不便致歉，初步調查相信與人為失誤及黑客入侵無關，並已知大概問題成因，並努力搶修系統，昨午約4時修復離港航班資訊，但到深夜仍未能正常顯示抵港航班資訊。

 

＊林世雄：十分關注機場資訊系統故障，促機管局調查原因及提交報告＊

 

　　香港國際機場昨電腦系統故障，導致航班資訊系統失靈。運輸及物流局局長林世雄表示，十分關注香港國際機場航班資料顯示系統故障事件，已要求機管局適時向旅客發放最新資訊，並調查事故原因及向運輸及物流局提交報告。

 

撰文：經濟通採訪組、香港經濟日報

 

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