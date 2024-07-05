樓市 | 美聯：沙田住宅地規模適中助試水溫，估值10.7億

．新一季度(7至9月)賣地計劃僅推出1幅住宅地皮招標，位於沙田小瀝源，而全季則仍有啟德道重建項目及3個私人項目完成契約修訂，全季私宅供應約1790伙

．美聯測量師行董事林子彬表示，根據政府公布的資料，本年度首兩季僅提供約4065伙，佔全年目標約三成，料全年供應能否達標存在壓力

新一季度(7至9月)賣地計劃僅推出1幅住宅地皮招標，位於沙田小瀝源，而全季則仍有啟德道重建項目及3個私人項目完成契約修訂，全季私宅供應約1790伙。美聯測量師行董事林子彬表示，根據政府公布的資料，本年度首兩季僅提供約4065伙，佔全年目標約三成，料全年供應能否達標存在壓力。另外，新一季推出的沙田小瀝源地皮，是短期內在同區推出第2幅住宅地，惟項目規模適中，加上交通及社區配套成熟，相信仍受發展商歡迎，亦有助測試賣地水溫，並可避免流標影響市場氣氛，若以每呎樓面地價3500元計，估值約10.65億元。

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*啟德道/沙浦道項目估值25.7億元*



林子彬又表示，市建局新一季度將推出正再招意向的九龍城啟德道/沙浦道重建項目，可建樓面面積約為51.41萬平方呎，項目規模較大，可提供約810伙。由於位處市區及鄰近啟德區，並為41區名校網內，發展潛力不俗，對發展商具有一定吸引力。不過，發展條件上需興建社區幼兒中心及逾萬呎的地下廣場連接至啟德地下街，亦要提供300個公眾地庫停車場，料將增加項目的發展成本及時間。受到目前市場氣氛影響，加上投資額較高，估計發展商出價亦會較為保守。若以每呎樓面地價5000元計算，估值約25.71億元。



*全年供應達標存壓力*



林子彬補充，本年度暫時私宅供應與全年供應目標有頗大距離，而賣地表內其他地皮則多是規模較大或位置較偏遠，料達至每年1.32萬伙目標存在一定壓力，並需視乎未來的補地價項目數量及有否鐵路項目新供應，以讓未來供應量保持穩定。

撰文:經濟通採訪組

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