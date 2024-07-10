方力申 | 霍啟剛：泳總初步同意運動員以個人身份參賽，方力申表示歡迎

．前港隊代表方力申開辦泳會，旗下有學生因泳會級別而被拒參加錦標賽

．身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛表示，游泳總會初步同意為日後比賽設立運動員以個人身份參賽的渠道，不會因屬會級別而影響參賽資格

前港隊代表方力申開辦泳會，旗下有學生因泳會級別而被拒參加錦標賽。身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛表示，游泳總會初步同意為日後比賽設立運動員以個人身份參賽的渠道，不會因屬會級別而影響參賽資格。

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霍啟剛表示，已召集香港奧委會代表楊祖賜，以及游泳總會會長王敏超進行三方會面，並於會上表達，運動員才華必須得以發揮，是選拔機制核心原則，體育總會有責任提供機會和平台，不能埋沒人才。他引述王敏超回應指，泳總一直有完善相關機制，確保每位運動員能發揮潛能，並承諾稍後向公眾交代具體方案實施細節。





*涉事9歲泳手料有機會參加比賽*



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜相信事件中的9歲泳手有機會參加比賽。他承認泳總龐大架構或未能兼顧年幼泳手，需與泳總進一步了解及檢視系統，並將於巴黎奧運後，全面檢視管治。



方力申回應指，得悉泳總迅速有回應及建議，表示歡迎，以個人身份參賽是一個嶄新的建議，對過去未能參加錦標賽的達標泳手的確是一個令人鼓舞的消息。



作為「競賽屬會」的一份子，方力申稱，更希望推動進一步的制度優化，包括增加屬會升降機制透明度，下級屬會資源申請機制等，期待優化制度會令游泳運動更加普及化、精英化和產業化，希望短期內與泳總和議員的三方會面，為完善及推動本地游泳作出貢獻。

撰文：經濟通採訪組

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