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手槍 | 消息：警隊計劃逐步改用中國製曲尺手槍取代「點三八」左輪

11/07/2024

．消息指，警隊正計劃逐步改用中國製的曲尺手槍，取代目前的外國製史密夫威遜10型左輪手槍

．息指，學警、機動部隊、衝鋒隊和刑偵探員，本月底起將分批接受新槍的培訓，預計需時超過10年全面更換手槍

手槍 | 消息：警隊計劃逐步改用中國製曲尺手槍取代「點三八」左輪

　　消息指，警隊正計劃逐步改用中國製的曲尺手槍，取代目前的外國製史密夫威遜10型左輪手槍，亦指中國製曲尺手槍子彈容量較大，由左輪手槍的6發子彈，增加到15發；換彈速度也可更快，警員只需更換彈匣，毋須煩瑣的上彈動作。新手槍的設計也更符合亞洲人的手型，更容易瞄準目標。另外，曲尺手槍也增設安全保險開關，確保安全。

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　　消息指，學警、機動部隊、衝鋒隊和刑偵探員，本月底起將分批接受新槍的培訓，預計需時超過10年全面更換手槍。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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