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新田科技城 | 城規會通過新田科技城、米埔及錦繡花園等3分區計劃大綱草圖

22/07/2024

．城規會通過新田科技城、米埔及錦繡花園和牛潭尾分區計劃大綱草圖，同意將圖則呈交行政長官會同行政會議核准，為落實新田科技城(河套區除外)和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制

．城規會採納多項申述意見，要求創科用地的項目倡議人進行發展時須符合相關要求，以完善科技城的規劃和設計

 

新田科技城 | 城規會通過新田科技城、米埔及錦繡花園等3分區計劃大綱草圖

 

　　城規會通過新田科技城、米埔及錦繡花園和牛潭尾分區計劃大綱草圖，同意將圖則呈交行政長官會同行政會議核准，為落實新田科技城(河套區除外)和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。城規會採納多項申述意見，要求創科用地的項目倡議人進行發展時須符合相關要求，以完善科技城的規劃和設計。

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　　城規會備悉不少人士對要填塘以開發部分創科用地有不同意見。大部分委員同意，從北部都會區發展角度，新田科技城位處策略性位置，鄰近河套區和深圳科創園區，能產生協同效應。由於地理限制(多邊被山包圍)，以及科技城須具相當規模以帶來群聚效應，因此須合理填塘以提供創科用地。



*年內就首階段土地平整向財委會申請撥款*


　　發展局表示歡迎，形容是科技城發展的重要里程碑，計劃今年稍後為新田科技城首階段土地平整及基建工程，向立法會財務委員會申請撥款，爭取工程今年底展開，並於2026年平整好首批土地。


　　當局又指，會就有關規劃設計大綱內容諮詢相關持份者，再提交城規會審批。土木工程拓展署會成立環境監察小組，由政府部門、學者、環保團體等組成，監察各項環境補償和緩解措施的實施情況。


*科技園歡迎法定圖則獲通過*

　　科技園公司表示，歡迎新田科技城法定圖則獲得通過，可以為香港以至大灣區的創科產業提供更多科研及協作空間，有利創科企業發展，包括科研、原型製作、先導測試、量產等，同時全速推進各創科領域的發展，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造業、新能源科


　　科技園又指，此次大規模的發展計劃，定能培育更多本地創科人才，吸引內地和海外優秀科研人才，為年輕人爭取更廣闊的發展機會。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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