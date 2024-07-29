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Outback | 餐飲品牌Outback9間分店結業，受影響員工約300人

29/07/2024

．餐飲品牌Outback Steakhouse宣布，將在港關閉9家分店

．最後營業日為8月4日，受影響員工涉及300人，餘下在港10家分店繼續營業

 

 

Outback | 餐飲品牌Outback9間分店結業，受影響員工約300人

　　餐飲品牌Outback Steakhouse宣布，將在港關閉9家分店，包括銅鑼灣翡翠明珠廣場、九龍灣德福廣場、荃灣愉景新城、屯門市廣場等分店，最後營業日為8月4日，受影響員工涉及300人，餘下在港10家分店繼續營業。

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　　Outback表示，這是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果，並不反映管理團隊以及員工的付出及專業。品牌承諾向受影響員工提供充分的尊重及關懷，又指將一如既往，致力服務香港市場，旗下10間分店將繼續為顧客提供高質素和卓越的服務，達到顧客對品牌的期望。

 

撰文：經濟通採訪組

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