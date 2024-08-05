樓市 | 美國減息在望，中原及美聯十大屋苑周末成交回升

．中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得11成交，按周回升83.3%或5宗，創近14周新高，零成交屋苑降至3個，而美聯十大藍籌屋苑合共錄得約9宗買賣成交，按周增加約5成

．而按十五大屋苑計算，周末兩天同樣錄得約9宗成交，按周升約28.6%

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得11成交，按周回升83.3%或5宗，創近14周新高，零成交屋苑降至3個，而美聯十大藍籌屋苑合共錄得約9宗買賣成交，按周增加約5成。而按十五大屋苑計算，周末兩天同樣錄得約9宗成交，按周升約28.6%。





*新盤欠焦點*



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城預計美國下月減息機會極高，重燃置業氣氛，吸引觀望多時的買家重返市場尋寶，加上本周末未有全新大型一手盤推售，客源流向各區二手屋苑，買家遇上合價盤便會果斷偷步入市，帶動二手交投止跌回升。





*美聯：「租轉買」料增，買家「偷步入市」*



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，日前美國聯儲局暗示9月大有機會減息，只要未來本港按揭利率同步下調，在近期租金愈升愈有下，相信樓市其後或會重現「供平過租」的現象，促使租客加速「轉租為買」；同時，減息有望提振整體樓市表現，令買家憧憬未來樓價重拾升軌，亦有助刺激準買家「偷步入市」，預期8月一手成交有望達到1000宗水平，二手則錄約3400宗水平。



美聯展望8月份，相信新盤將「浪接浪」登場應市，難免吸納部分二手市場購買力，惟目前優質盤承接力依然不俗，只要業主肯減價，往往不乏買家接貨，故預期二手市場短期將大致維持穩中向好的局面，惟相信一旦落實減息，屆時整體樓市有望再展新氣象。

撰文：經濟通採訪組

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