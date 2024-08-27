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居屋2024 | 新一期居屋推5屋苑7132伙，市值七折定價

27/08/2024

居屋2024 | 消息：新一期居屋推5屋苑7132伙，市值七折定價

 

　　消息透露，房委會計劃今年第四季推售新一期居屋，單位實用面積介乎186至510平方呎，初步建議以市值七折定價，售價143萬至467萬元，平均呎價介乎5980至9230元；涉5個屋苑共7132伙，包括觀塘安柏苑420伙、啟德啟盈苑1736伙、東涌裕興苑1344伙、油塘高曦苑864伙及屯門兆湖苑2768伙。房委會資助房屋小組今日午討論有關銷售事宜。

 

居屋白表建議入息上限減至6萬元

 

　　消息指，今期居屋白表家庭建議入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者的入息及資產限額則減至分別為3萬元及61.5萬元。本期亦會為「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」，預留2900個單位配額，即總數約40%。


　　消息亦指，本期會推售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等。房委會亦於今年第四季舉行攪珠，明年第二季開始揀樓程序。

 

梁文廣：居屋項目分布平均料受歡迎

 

　　房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣接受電台訪問時指，今次項目的位置分布平均，涵蓋市區、擴展市區及新界，能夠迎合不同市民的需要。至於今次新界的單位佔較多，會否影響銷情，梁文廣說，屯門兆湖苑座落輕鐵站附近，加上整體售價是可負擔的水平，估計小單位月供約7000至8000元，最大的單位月供約1萬2000元。他相信今次項目的反應會不俗。

 

撰文：經濟通採訪組

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