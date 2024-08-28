居屋2024 | 新一期居屋逾7千伙市價七折出售，黃碧如：折扣率按負擔能力計算

房委會委員會通過新一期居屋包括五個屋苑共7132伙以市價七折出售，第四季接受申請。房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，目標是資助未能負擔私人物業的市民，並非與私人市場爭生意，又稱價格是根據市民負擔程度計算。



黃碧如在小組會議後解釋，折扣率是按既定機制計算，指樓市下行下之下，供樓開支下跌，同時目標申請者的收入中位數上升至4.63萬元，因此計算負擔能力時，計出的折扣率就會較小。她相信今期居屋作會廣受目標群組歡迎。

居屋單位平均售價270萬元

新一期居屋5個屋苑，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑。綠白表比例繼續為四比六。平均售價定於現時評定市值折減30%，即以七折出售。五個新發展項目單位的售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約為270萬元。



發言人表示，按照約270萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為90%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約4%計算，每月按揭還款額大約只為11600元。至於一至二人單位，單位的平均售價約為170萬元，每月按揭還款額僅為約7300元，相信會受年青家庭及年青人歡迎。

推售單位數目仍高於2018年起多期平均數

房委會將在「居屋2024」下推售五個新建居屋發展項目，合共超過7100個居屋單位，及新一批租置計劃回收單位。由於一些在未來數年將落成的發展項目已在早前的銷售計劃推售，故此今次新推售的居屋單位數目略低於「居屋2023」所推售約9100個單位的近年新高，但仍高於過去自2018年起多期居屋銷售計劃所推售單位的平均約6900個單位的數目。



新推出的居屋發展項目位處多個不同地區，包括啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門；並有不同大小的單位供選擇，實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米(約186平方呎至約510平方呎)，迎合不同申請者的需要。其中較受申請者歡迎的大單位(實用面積約41.1平方米至約47.4平方米(約442平方呎至約510平方呎))，佔單位總數約四分之一。

撰文：經濟通採訪組

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