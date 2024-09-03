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國泰 | 國泰A350引擎零件故障為全球首例，兩日共取消24對航班

03/09/2024

　　國泰航空(00293)昨（2日）凌晨一班前往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該A350航機後，發現引擎零部件故障，是次A350航機引擎零部件故障為全球首例。國泰稱，為安全起見，已即時檢查旗下所有48架A350航機，發現若干相同的引擎零部件需更換，由於部分航機需停飛數天維修，航班需調動，已取消周一、二兩天合共24對航班。至於其餘航班調動，國泰稱今日會盡早發布最新消息。

 

國泰 | 國泰A350引擎零件故障為全球首例，兩日共取消24對航班

(資料圖片)

 

民航處:非常關注事件

 

　　民航處表示，非常關注事件，會繼續與國泰以及相關機構保持緊密聯繫並作出適當跟進，以確保航空安全。
　　機管局發言人稱，機管局會與國泰航空公司保持密切溝通，並呼籲該航空公司的旅客留意航班最新情況，向航空公司確認航班後才前往機場。

 

國泰:需更換若干相同引擎零部件

 

　　國泰稱，事發後已立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構。為安全起見，公司亦即時檢查旗下所有48架A350航機，徹查程序現正在進行並將於昨日內完成。至今公司發現若干相同的引擎零部件需要更換，現正全力於海外採購並運送到本港，以協助維修工作。

 

　　國泰工程部董事彭傑夫表示，國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。公司現正徹底檢查每架A350航機，通過檢測的航機將會復飛，而其餘的航機將即時展開維修。與此同時，國泰已知會香港民航處、飛機和引擎製造商，並跟進後續事宜。公司謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。

 

田北辰質疑國泰或維修保養出現問題

 

　　實政圓桌立法會議員田北辰在社交媒體表示，A350機型非常普及，質疑為何只有國泰航空有問題，是否維修保養有問題，希望國泰和製造商盡快有初步交代，再全面調查。

 

國泰 | 國泰A350引擎零件故障為全球首例，兩日共取消24對航班

(資料圖片)

 

 

被指事件涉及燃油噴嘴

 

　　據《路透》引述知情人士稱，事件料涉及燃油噴嘴(fuel nozzle)問題，惟說法尚未獲證實。報道又援引專家表示，此類問題很少見，但除非存在更深層的缺陷，否則一般比渦輪葉片等主要引擎零部件故障，引起的關切較低。報道指出，空中巴士發言人暫未回應事件，並敦促媒體向引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)查詢。而勞斯萊斯稱已獲悉事件，會致力與國泰、空中巴士，以及各管理部門密切合作調查。 

 

　　另一方面，據《第一財經》引述內地航司管理層透露，目前中國民航局已經介入相關調查，評估內地的A350飛機是否需要檢查。內地共有4家航司運營78架空中巴士A350客機，雖然都裝載勞斯萊斯公司的發動機，但不同航司選配的發動機具體型號也有不同。

 

撰文：經濟通採訪組

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