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舒適堡結業 | 消委會接605宗舒適堡投訴涉千九萬元，灣仔店重開以新品牌營運

09/09/2024

舒適堡結業| 消委會接605宗舒適堡投訴涉千九萬元，灣仔店重開以新品牌營運

 

舒適堡灣仔分店原址將由新公司將以「Healthy」品牌營運

　　連鎖健身美容中心「舒適堡」於上周五(6日)宣布暫時全線結業，其後指新投資者與灣仔分店原址的業主已達成初步共識，新公司將以「Healthy」品牌營運，並承諾為原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務，灣仔店將於日內重開。惟有報道指，灣仔分店未見有張貼重開告示。


　　消委會截至今早8時，收到605宗投訴，涉款近1900萬元，單一最高金額65萬元，每宗個案平均3.1萬元。消委會指，將密切留意事態發展，呼籲消費者如有需要，可聯絡消委會求助。

 

工聯會接逾百教練及美容師求助

 

　　工聯會立法會議員鄧家彪在電台節目表示，工聯會接獲逾100名健身教練及美容師求助，上周陪同50名員工到勞工處登記，主要是教練。


　　鄧家彪指出，按積金局指舒適堡欠供強積金300萬元計，評估每個月人工支出1500萬元，暫得悉仍拖欠8月份薪金；而就新投資者將以新品牌接手營運，會員及員工至今仍未獲通知。


　　民建聯立法會議員梁熙在同節目表示，接獲約40名顧客求助，單一最高金額個案涉及約24萬元，涉及簽訂6份預繳式合約；認為健身中心或美容公司可要求顧客簽10年、30年期合約是不合理，建議政府加強監管預繳式消費。

 

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