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舒適堡結業 | 江玉歡：舒適堡會員若簽Healthy同意書或影響民事索償

13/09/2024

舒適堡結業 | 江玉歡：舒適堡會員若簽Healthy同意書或影響民事索償

 

舒適堡灣仔分店以Healthy品牌重開

 

　　「舒適堡」灣仔分店以「Healthy」品牌重開，只招待舒適堡的會員，會員先簽授權書才能轉移會籍。本身是律師的選委界立法會議員江玉歡，呼籲消費者小心當中的條款。另有工會指，大部分教練不願意轉投Healthy。

 

舒適堡結業 | 江玉歡：舒適堡會員若簽Healthy同意書或影響民事索償

Healthy的公告內容


　　江玉歡在電台節目上表示，如果舊會員簽署接受「Healthy」的服務，將難以證明損失，有機會影響日後民事索償，而且「Healthy」在同意書中並無提及公司全名，若舊會員不清楚「Healthy」的背景，也難以評估「Healthy」是否有足夠財力繼續經營。江玉歡又關注同意書中，列明舊會員需簽署健身合同，「Healthy」可適時修訂，但她指，舊會員並不知悉新合同的內容，認為簽署同意書並無好處。


　　另外，香港健體專業人員總會會長王曉山透露，只有少數教練回去工作，大部分教練對舒適堡健身中心已失去信心，因被欠糧，「無端端又叫人回去工作，支付這麼低的工資，又或者出日薪等事項，這些都是比較含糊。」

 

撰文：經濟通採訪組

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