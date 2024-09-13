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土瓜灣社區客廳啟用，陳國基料可服務600劏房戶共9萬人次

13/09/2024

 

土瓜灣社區客廳啟用，陳國基料可服務600劏房戶共9萬人次

 

　　由關愛基金撥款資助的土瓜灣社區客廳今日正式啟用。政務司司長陳國基表示，土瓜灣「旗艦」社區客廳預計可以服務600個劏房戶，惠及9萬人次，加上在過去9個月中落成的深水埗、紅磡、南昌社區客廳，總共可服務1700個劏房戶，惠及27萬人次。

 

全港最大的社區客廳

 

　　位於土瓜灣譚公道的社區客廳，共分兩層，佔地近7000平方呎，是目前全港最大的社區客廳。客廳由7月1日起試行，截至本月10日，約有287名會員，服務超過1萬人次，目標在一年服務600個劏房戶，將營運3年至2027年6月底。


　　陳國基指，寬敞舒適環境能夠緩和親子關係、紓緩情緒，社工亦能及時發現需要幫助的家庭並即時介入；並透露國慶黃金周期間，會員可免費使用土瓜灣社區客廳內的各項服務。


　　土瓜灣社區客廳是繼深水埗、紅磡、南昌後的第4間社區客廳，由東華三院於今年7月起進行為期3年的運營，該項目獲關愛基金撥款2983.2萬元，場地及裝修、費用由華潤隆地旗下的「潤愛同行」提供。

 

撰文：經濟通採訪組

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