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國泰夫婦事件 | 內地客搭國泰航機遭後排港人辱罵，國泰永拒涉事港客乘旗下航班

23/09/2024

國泰夫婦事件 | 內地客搭國泰航機遭後排港人辱罵，國泰永拒涉事港客乘旗下航班

 

　　一名內地旅客在社交平台上載片段，指上周二(17日)乘搭由本港飛往倫敦的國泰航班，疑因座椅靠後問題，遭兩名坐後排的香港乘客滋擾及辱罵。


　　國泰航空周六(21日)發聲明指，事發在上周二由香港飛往倫敦的CX253航班，指期間機組人員已多次調解和勸阻，但兩名香港乘客並未停止滋擾行為。其後機艙服務經理對二人進行了勸誡，並給予兩次嚴重口頭警告。並將根據規定，拒絕他們將來乘搭任何國泰集團航班。國泰又指，對有關乘客不愉快體驗深感抱歉。

 

不會因個別事件影響對港印象

 

　　該名內地旅客其後接受電視台訪問時指，當時機上有其他乘客的發聲，網友的支持及很多香港人幫她，讓她感覺很溫暖，不會因為個別事件影響對香港的印象。她指，今次遭遇是個別事例，是後排夫婦的人品有問題，她不希望事件會影響到中港兩地的團結，自己未來還是會來香港玩，因為大部分人都是好人。


　　她表示，希望國泰航空道歉，因為過往已經出現過很多類似事件，國泰之前道歉回應後，好像沒有改進。

 

撰文：經濟通採訪組

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