居屋2024 | 居屋10月3日起接受申請，上期逾千人在港擁有物業被取消申請

預計今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓

房屋委員會昨日（24日）公布「居屋2024」將於10月3日上午8時正開始接受申請，直至10月23日晚上7時正為止，預計今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓。

新一期居屋提供7132伙

5個新屋苑合共提供7132伙，包括啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑及屯門兆湖苑。單位實用面積約186至510平方呎，其中442呎以上的較大單位佔約四分一，以市價七折出售，售價介乎143萬至467萬元，平均售價約為270萬元。當中，啟德啟盈苑共有1736伙，單位面積由186呎至448呎，包含了今期5個新屋苑中最平及最貴的單位，成為今期「樓王」。

梁文廣料今期居屋主要吸引夾心階層申請

房委會發言人表示，房屋署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中審核出超過1100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請，以及按個別情況作出檢控。



房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣估計，啟盈苑交通便利會較受歡迎。他表示，隨著部分銀行宣布下調按揭利率，或令收入較高的申請者轉向購買私樓，相信今期居屋主要吸引夾心階層申請。梁文廣相信，在「家有初生」優先選樓措施下，未來的居屋申請者主要是30至40歲家庭為主。

撰文：經濟通採訪組

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