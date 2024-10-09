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施政報告 | 證券界倡調低股票印花稅，籲檢視交易手數安排

09/10/2024

　　新一份施政報告將於下周三(16日)公布，耀才證券金融(01428)行政總裁許繹彬向《經濟通通訊社》表示，建議下調股票印花稅及應重新評估首次公開發行（IPO）的門檻，以便適應當前市場環境，並考慮引入來自不同行業和地區的公司在香港上市，但認為下調香港證券市場股票最低上落價位對於現時市況而言「不是太貼題」。

 

施政報告 | 證券界倡調低股票印花稅，籲檢視交易手數安排

 

許繹彬：倡單邊徵收印花稅

 

　　他表示，香港的印花稅相對於全球而言較高，若能進一步下調，將能更進一步刺激市場成交額，尤其是吸引程式交易者參與，因印花稅可下調整體交易成本降低，他建議香港可效法內地向單邊徵收印花稅，若香港也能採取類似措施，將進一步刺激市場成交，儘管目前市場表現良好，但認為下調印花稅仍然是提升市場穩定性的重要手段，在市場靜下來時，下調印花稅將能保持市場成交量，因屆時已吸引部分短期交易者進場。

 

耀才9月開戶量增長一倍

 

　　他表示，港股成交額由9月下旬起由1000多億元，激增至高位的逾5000億元，所有同事也因應「突如其來」的大時代取消休假回到工作崗位，9月該行開戶量增長一倍，並形容為「全年最高」，又指該行八成至九成客戶均為香港客戶，而其餘亦有內地及澳門等不同地方的客戶。

 

　　對於開戶勢頭能否持續，他指出，開戶情況需要視乎市況，若香港新股市場表現很好，而在有北水的情況下，恒指有4000億以上成交，或能刺激到多一批客戶去開戶，不排除屆時將會有另一個開戶高峰。

 

下調股票印花稅刺激交投提升競爭力

 

　　對於新一份施政報告快將公布，輝立證券董事黃瑋傑向《經濟通通訊社》表示，可以調低股票印花稅以增加股市流動性，以及吸引更多人投入股市。他指出，全球其他較大的股票市場可能只徵收少量股票印花稅，甚至豁免印花稅。儘管下調股票印花稅會減少政府稅收，但他認為股票印花稅佔稅收的比重不大，減少印花稅不但可以刺激股市交投，更可以提升港交所競爭力，所以無論股票業界、會計師界都呼籲政府調低股票印花稅。

 

籲調低最低交易手數進一步刺激股市交投

 

　　除了調低股票印花稅之外，黃瑋傑指出，港交所可以調低最低交易手數，例如可以參考其他交易所，以股作為單位去交易，而不是以「一手」作單位，他預料調低最低交易手數可以進一步刺激股市交投。

 

輝立9月第四周開戶人數急增，內地客佔比七至八成

 

　　黃瑋傑又表示，回顧9月開戶人數，當內地公布一系列金融寬鬆政策後，9月第四個星期開戶人數急增，按周增加近一倍，當中內地客佔比達七至八成。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢、柳英傑

 

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