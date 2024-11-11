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樓市｜公屋平均輪候時間維持5.5年

11/11/2024

樓市｜公屋平均輪候時間維持5.5年

　　房委會公布，截至今年9月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.2年至3.5年。


　　在2024年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。另外，同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為410宗。


　　在今年9月底，約有12.2萬宗一般公屋申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

 

輪候時間料於2026/27年度回落至4.5年

 

　　展望未來，房委會將陸續有新的公屋項目落成，而在今明兩年亦有多個「居者有其屋計劃」及「綠表置居計劃」項目入伙，同時房委會將繼續打擊濫用公屋，三管齊下地盡力提供公屋單位編配予公屋申請者。展望未來一至兩季的平均輪候時間仍會受惠於今年上半年大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，因此公屋平均輪候時間將會維持平穩。

 

　　隨著2024/25年度主要在屯門及東涌，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個「簡約公屋」單位於2025年第一季陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。房委會有信心「公屋綜合輪候時間」在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。

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