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一簽多行 | 李家超:恢復深圳一簽多行為零售市道引「活水」，口岸等運作暢順

03/12/2024

一簽多行 | 李家超:恢復深圳一簽多行為零售市道引「活水」，口岸等運作暢順

 

　　深圳居民12月1日起，可透過「一簽多行」多次來港，措施實施後首日，訪港內地旅客超過10.9萬人次，較對上一個星期日多了超過1萬人次，而出境則有12.4萬人次。行政長官李家超出席行會前記者會時表示，香港恢復深圳「一簽多行」政策並實施新安排，由只適用於深圳戶籍居民擴展至持有居住證的非戶籍居民，合資格申請人超過1000萬人。

 

　　他衷心感謝中央一直關愛及支持香港，並重視和考慮其提出的建議，另感激有關部委積極研究，加速推進在短時間內落實措施。他又指，除恢復深圳「一簽多行」外，加上早前將內地居民進境內地的行李物品免稅額由8000元提高至1.5萬元，以及其他已經推出的放寬內地人才訪港措施，將大大刺激內地旅客來香港的動力，刺激香港的旅遊和經濟發展。

 

　　他表示，在過去兩天，香港各個旅客服務的設施，包括口岸、旅遊設施及公共交通運輸網絡，整體運作暢順。他又指，各行各業亦各出其謀把握機遇，例如交通運輸承辦商、支付平台、免稅品店和商場等等，陸續為深圳的旅客度身訂造多項跨境交通、餐飲和消費的優惠，未來旅發局也會加強宣傳，吸引深圳旅客來香港旅遊和消費。

 

　　他稱，有餐飲業的代表估計本月的餐飲業生意，較去年的同期上升兩成，有商會更形容措施為本港的零售市道引入更多「活水」。

 

撰文：經濟通採訪組

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