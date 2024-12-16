旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員

旅遊業議會就《香港旅遊業發展藍圖2.0》向政府提交意見。上周卸任旅議會主席的徐王美倫透露，當中包括建議探討跨界別合作，如開放將軍澳電視廣播城、匯豐總行大廈及天星小輪引擎室等，讓旅行社組團舉辦有限度參觀活動；並將智慧旅遊納入旅遊從業員培訓內容，加入VR擴增實景、電子支付服務等課程內容，她形容政府反應正面，預計不少建議獲採納。

演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠

徐王美倫接受本地傳媒訪問時表示，近年本港的盛事確能吸引旅客，但因盛事而來港的旅行團客群不多，要開發盛事相關的旅遊產品，其中演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠，但前提是主辦方需預留門票予旅行社。

旅議會就《藍圖2.0》提出政府宜牽頭為業界和旅行社串連文化創意、體育、交通運輸、餐飲和零售等不同行業，合力推出與盛事有關活動、產品和服務，建議政府完善目前的旅遊配套設施，研究以「招商引資」方式，吸引新的文旅景點、樂園、酒店及會展設施等新項目落戶香港。

倡高中生增語言課程吸引加入旅遊業

徐王美倫又指，業界仍面對人手不足不題，現時導遊、領隊及後勤人員數目只及疫情前七成。旅議會建議當局投放資源，針對高中學生，盡早加入特別語種課程，並安排畢業生參與業界實習生計劃，增加他們投身旅遊業的比率。

撰文：經濟通採訪組

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