  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員

16/12/2024

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員

 

　　旅遊業議會就《香港旅遊業發展藍圖2.0》向政府提交意見。上周卸任旅議會主席的徐王美倫透露，當中包括建議探討跨界別合作，如開放將軍澳電視廣播城、匯豐總行大廈及天星小輪引擎室等，讓旅行社組團舉辦有限度參觀活動；並將智慧旅遊納入旅遊從業員培訓內容，加入VR擴增實景、電子支付服務等課程內容，她形容政府反應正面，預計不少建議獲採納。

 

演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠

 

　　徐王美倫接受本地傳媒訪問時表示，近年本港的盛事確能吸引旅客，但因盛事而來港的旅行團客群不多，要開發盛事相關的旅遊產品，其中演唱會盛事可最快及最簡單讓業界受惠，但前提是主辦方需預留門票予旅行社。

　

　　旅議會就《藍圖2.0》提出政府宜牽頭為業界和旅行社串連文化創意、體育、交通運輸、餐飲和零售等不同行業，合力推出與盛事有關活動、產品和服務，建議政府完善目前的旅遊配套設施，研究以「招商引資」方式，吸引新的文旅景點、樂園、酒店及會展設施等新項目落戶香港。

 

倡高中生增語言課程吸引加入旅遊業

 

　　徐王美倫又指，業界仍面對人手不足不題，現時導遊、領隊及後勤人員數目只及疫情前七成。旅議會建議當局投放資源，針對高中學生，盡早加入特別語種課程，並安排畢業生參與業界實習生計劃，增加他們投身旅遊業的比率。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08305

洢人壹方控股

0.171

異動股

08296

中國生命集團

0.540

異動股

00027

銀河娛樂

34.700

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,884.65
    +56.59 (+0.129%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,075.84
    +24.75 (+0.409%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,081.15
    +154.42 (+0.775%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌296.821
變動率︰-1.977%
較港股︰-0.26%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌41.059
變動率︰-2.313%
較港股︰-1.18%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌54.842
變動率︰-2.825%
較港股︰-0.47%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.599
變動率︰-6.953%
較港股︰-8.06%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.450
變動率︰-2.153%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌19.319
變動率︰-2.480%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.895
變動率︰-2.512%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.185
變動率︰-3.744%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升15.170
變動率︰+5.566%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升198.820
變動率︰+3.888%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升17.160
變動率︰+3.624%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.988
變動率︰-4.593%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/12/2024 10:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/12/2024 10:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08305 洢人壹方控股
  • 0.171
  • 08296 中國生命集團
  • 0.540
  • 00027 銀河娛樂
  • 34.700
  • 02555 茶百道
  • 10.240
  • 00544 大同集團
  • 0.086
股份推介
  • 06936 順豐控股
  • 32.350
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 35.600
  • 目標︰$48.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.500
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 15.180
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.350
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 405.600
  • 00388 香港交易所
  • 297.600
  • 00005 滙豐控股
  • 75.000
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 5.290
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 145.700
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 12.740
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2024 16:45  《盤後部署》內地零售數據差恒指續軟，淡市買入中石油搏財息兼收

16/12/2024 17:30  《新股上市》消息指草姬公開發售超購約6100倍，成今年超購王

16/12/2024 17:20  【互換通】港交所下月13日起接受在岸國債等作北向互換通抵押品

16/12/2024 15:48  【中經會】中央財辦：明年安排更多資金、納更多消費品入補貼範圍

16/12/2024 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收跌27點子報7.2822，續創逾一年低

16/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買中移動沽盈富基金

16/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控、渣打目標，星展升攜程至７８４元

16/12/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４２，一周均較上日微降至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 憧憬特朗普建戰略儲備，比特幣再創新高，相關ETF可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI︱告別實地拍攝？OpenAI Sora一鍵生成20秒高清影片，生成式AI如何重塑影視產業遊戲規則？新措施防詐騙資安風險
人氣文章

陶冬天下．陶冬

歐豬正在雄起，德法情何以堪
人氣文章

Foodie What’s On

日本超人氣麵包店TruffleBAKERY登陸銅鑼灣｜木村拓哉大愛招牌白松露鹽包、黑松露雞蛋三文治！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

由認識到搭上SP，真是一時衝動？有意識的心動和行動，成為了出軌的誤區
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京澀谷人氣地標SHIBUYA SKY！探索夕陽下的富士山、東京鐵塔和東京晴空塔
人氣文章

Art & Living

《爸爸》：從平淡的悲劇，見證人生無常
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卓健醫療融合數碼創新與傳統醫療 助力推動公私營協作發展 新文章
人氣文章
流感高峰期4大高危人群需注意，教你分辨流感與感冒，推薦4種天然食材增強免疫力
人氣文章
48歲鍾麗淇分享全家福為罕見病愛女慶14歲生日：手術後壓瘡及感染病毒，現恢復良好大讚勇敢新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 23:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事16/12/2024
神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8...

15/12/2024 10:55

貨幣攻略

「狂人」上場勢打壓，香港怎應對？

13/12/2024 07:48

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處