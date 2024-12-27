奧蘇利雲 | 桌球總會：仍有世界排前十名桌球手擬申請成香港居民

桌球總會主席羅永聰在出席電台節目指表示，球圈消息指，仍會有世界排名前十的桌球手，即將申請成為香港居民。

他指，過去十年亞洲舉行的國際級賽事增加，香港有國際化城市便利，相信陸續有球手有興趣申請成為香港居民。隨著更多國際桌球巨星有興趣到港，香港可發展成「世界桌球中心」，希望政府盡快放寬現時對穿著校服及16歲以下青少年進入桌球室的限制。

對於七奪桌球世錦賽冠軍的「火箭」奧蘇利雲表示有意在港開辦20間桌球會，羅永聰認為，現時香港只有約50間桌球館，短期內會較困難，但在更多年輕人接觸桌球後，加上政府政策配合下，亦並非不可能。

奧蘇利雲近日在澳門接受香港電台專訪透露，正計劃稍後在香港成立桌球會，或會在本港開設約20間。希望培育年輕一代成為職業球手的他指會親自教導。至於桌球世界排名第一的英國球手卓林普則表示，一直熱愛香港，認為香港多元的生活方式非常適合自己，而其香港女朋友亦成為選擇落戶的原因。卓林普稱，會在香港推廣桌球運動，包括成立桌球會，啟發年輕一代對桌球的興趣，希望未來10至20年香港能培育出桌球世界冠軍。

撰文：經濟通採訪組

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