  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧24 展望25
etnet專輯

奧蘇利雲 | 桌球總會：仍有世界排前十名桌球手擬申請成香港居民

27/12/2024

奧蘇利雲 | 桌球總會：仍有世界排前十名桌球手擬申請成香港居民

 

　　桌球總會主席羅永聰在出席電台節目指表示，球圈消息指，仍會有世界排名前十的桌球手，即將申請成為香港居民。

 

　　他指，過去十年亞洲舉行的國際級賽事增加，香港有國際化城市便利，相信陸續有球手有興趣申請成為香港居民。隨著更多國際桌球巨星有興趣到港，香港可發展成「世界桌球中心」，希望政府盡快放寬現時對穿著校服及16歲以下青少年進入桌球室的限制。

 

　　對於七奪桌球世錦賽冠軍的「火箭」奧蘇利雲表示有意在港開辦20間桌球會，羅永聰認為，現時香港只有約50間桌球館，短期內會較困難，但在更多年輕人接觸桌球後，加上政府政策配合下，亦並非不可能。

 

　　奧蘇利雲近日在澳門接受香港電台專訪透露，正計劃稍後在香港成立桌球會，或會在本港開設約20間。希望培育年輕一代成為職業球手的他指會親自教導。至於桌球世界排名第一的英國球手卓林普則表示，一直熱愛香港，認為香港多元的生活方式非常適合自己，而其香港女朋友亦成為選擇落戶的原因。卓林普稱，會在香港推廣桌球運動，包括成立桌球會，啟發年輕一代對桌球的興趣，希望未來10至20年香港能培育出桌球世界冠軍。

 

撰文：經濟通採訪組

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02233

西部水泥

1.640

異動股

00700

騰訊控股

417.400

異動股

02531

廣聯科技控股

33.000

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,901.27
    -424.53 (-0.980%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,953.38
    -84.21 (-1.395%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,619.29
    -401.07 (-2.003%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌56.273
變動率︰-0.956%
較港股︰-0.05%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌45.950
變動率︰-1.251%
較港股︰-0.86%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.921
變動率︰-1.559%
較港股︰-0.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌296.384
變動率︰-2.115%
較港股︰-0.27%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.040
變動率︰+6.731%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.075
變動率︰-2.123%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌18.805
變動率︰-2.867%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌34.955
變動率︰-3.252%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌266.810
變動率︰-2.770%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌135.705
變動率︰-3.019%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌434.116
變動率︰-4.407%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌31.340
變動率︰-5.002%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/12/2024 11:24 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/12/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/12/2024 11:24 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02233 西部水泥
  • 1.640
  • 00700 騰訊控股
  • 417.400
  • 02531 廣聯科技控股
  • 33.000
  • 01981 華夏控股
  • 1.330
  • 01024 快手－Ｗ
  • 42.250
股份推介
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 100.400
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.260
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 30.650
  • 目標︰$36.00
  • 00939 建設銀行
  • 6.470
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.390
  • 目標︰--
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.350
  • 00941 中國移動
  • 76.000
  • 00981 中芯國際
  • 30.650
  • 00700 騰訊控股
  • 417.400
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 13.280
  • 目標︰$18.00
  • 02005 石四藥集團
  • 3.550
  • 目標︰$4.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.590
  • 目標︰$6.20
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 100.400
即時重點新聞

27/12/2024 17:03  《盤後部署》恒指現十字星或轉勢捱沽，聯想佔兩熱炒概念可分注入

27/12/2024 10:20  《本港樓市》差估署11月樓價指數按月升0.07%，連升兩個月

27/12/2024 17:52  大摩發表「2025年十大意外」，料美元將大幅貶值

27/12/2024 16:01  《本港樓市》中原CCL按周跌0.73%，12周以來最大跌幅

27/12/2024 18:13  平保斥5.2億元增持工行逾1億股H股，持股量增至15.1%

27/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒９３億元，買中芯沽美團

27/12/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】藥明康德剝敏感業務大行續看好，信証升中芯目標

27/12/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７６２０，一周拆息較上日飆至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，低空經濟發展司成立，滬指全周升新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜林本利系列專訪逢周五登場，股市篇：勿驚美股調整，港股那些可以放心買那些勿沾手（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

除夕口岸交通 | 除夕夜羅湖口岸通關延至凌晨2時，深圳灣24小時通關新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

中環老字號｜70年歷史女裝訂製名店 顧客包括中外名人巨星、英國皇室成員
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜曾永堅：恒指年結企穩兩萬點有冇難度？AI概念股不容錯過？
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

掌握商業英語詞彙秘訣｜從詞綴（Affixes）學起
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《教宗選戰》：謊言就只有等待被揭發的一刻
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

飲水的學問：水也是可持續時尚！New York Fashion Week 的指定礦泉水有甚麼特別？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
回顧2024年8大安老要聞｜從社區支援到銀髮經濟 見證安老服務重要里程碑新文章
人氣文章
聖誕暖身飲品：中醫推薦肉桂溫陽辛香，藥食兩用、中西皆愛
人氣文章
健康飲食｜長期食用麵包增患癌、柏金遜風險 7種較健康麵包推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2024 00:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事27/12/2024
神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，低空經濟發展司成立，滬指全周升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處