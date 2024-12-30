許正宇：明年續辦金融盛事，向世界展示香港是國際資本超級聚寶盆

財庫局局長許正宇今日發表網誌指，明年香港將繼續舉辦一系列金融盛事，向世界展示香港是國際資本的「超級聚寶盆」。以首季為例，頭炮盛事亞洲金融論壇將於1月13-14日舉行，論壇將以「啟動增長新引擎」為主題，邀請逾百位全球政商領袖、金融專家等多角度剖析金融市場的發展及投資機遇，探討香港如何發揮國際金融中心的優勢，在變局中尋求增長新引擎。預計論壇將吸引數以千計來自世界各地數十個國家和地區的業界人士參與。

第三代互聯網(Web3)潛力龐大，Web3、區塊鏈和數碼資產領域中最大型及最具影響力的會議之一、由CoinDesk主辦的「Consensus香港大會2025」明年2月舉行，預計將吸引超過8000人參與。政府為主辦單位提供了全方位的支援，包括提供專業建議以及連繫場地等。這項業界旗艦級會議選擇香港作為衝出北美洲的第一站，是Web3業界以行動對香港投下信心一票。

3月將迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇，以「香港--為全球，向世界」為主題，一方面匯聚及連接全球精英，同時彰顯香港不僅是全球領先的國際金融中心，更是一個培育夢想、處處商機的環球家族辦公室樞紐。

許正宇提到，2025年香港將以更多元化的國際金融盛事、更深層次的合作機遇，繼續向世界展示其無與倫比的吸引力與競爭力；並將透過持續優化政策、改革創新，強化各個金融領域，加大與不同市場的合作，進一步鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。香港亦繼續充分發揮「超級聯繫人」的獨特角色，把握國家經濟發展帶來的機遇，將內地與全球市場緊密連結，助力「說好中國故事」。

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