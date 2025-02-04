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財政預算案 | 張炳良倡公務員先考慮凍薪，高官議員應與民共渡時艱

04/02/2025

財政預算案 | 張炳良倡公務員先考慮凍薪，高官議員應與民共渡時艱

 

　　前運輸及房屋局長、教大公共行政學講座教授張炳良表示，政府在財赤下須重建財政紀律，但不宜「急就章」，若公務員及公共機構減薪，將影響整體消費，不利經濟復甦，建議先考慮凍薪，又促請高官與議員率先與市民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。

 

財政儲備只相當於9個月政府支出

 

　　張炳良在報章撰文，指現屆政府求成心切、大興土木、廣開戰線，在在需財，財政儲備已由2018年3月底1.1萬億元高位，大降至去年10月的5709億元，只相當於9個月左右的政府支出，與好景時財儲水平曾足以應付22個月支出，差了一大截，而立法會及社會均意識到公共財政陷入困境，紛紛主張削支。

 

財赤已屬結構性問題

 

　　張炳良認為，在經濟轉型、內外市場結構和人口結構變化等因素下，政府財赤已並非周期性，而是結構問題。滅赤常陷兩難，以目前攤子不是短期可達的任務，他提出可制定中期目標，務實創富以開源，並重建財政紀律，但若一刀切削減服務和社會投資，以及公務員及公共機構減薪，牽連過大，會引致怨氣四起，並影響消費和經濟復甦，建議先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。

 

撰文：經濟通採訪組

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