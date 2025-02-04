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C朗拿度博物館7月K11 MUSEA開幕，料吸引1200萬人

04/02/2025

C朗拿度博物館7月K11 MUSEA開幕，料吸引1200萬人

 

　　新世界發展(00017)旗下K11 MUSEA宣布，向葡萄牙足球傳奇C朗拿度(Cristiano Ronaldo)致敬的「CR7生活博物館」，將於今年7月在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle開幕，展覽為期一年，預計將吸引1200萬名訪客，包括來自世界各地的球迷，大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售。

 

　　該博物館不僅展示C朗拿度職業生涯中的獎項及紀念品，更將運用尖端科技，為訪客呈現一個嶄新且沉浸式的體驗，生動地呈現C朗拿度的傳奇一生。訪客可與真人比例的C朗拿度合照留念，並透過互動多媒體裝置感受C朗拿度如何啟發年輕一代及追夢者。

 

　　此外，展覽將推出一系列獨家官方商品，讓球迷與偶像的連繫更加深厚。門票將於2月5日正式開售，早鳥購票者可享有專屬優惠，包括限定「CR7生活博物館」體驗。門票可於K11 Experience及其他平台購買。K11 MUSEA亦將與商戶合作，推出優惠及禮遇。

 

撰文：經濟通採訪組

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