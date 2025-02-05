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公屋 | 何永賢料上半年公布收緊公屋富戶政策方案，研調升租金降遷出門檻

05/02/2025

公屋 | 何永賢料上半年公布收緊公屋富戶政策方案，研調升租金降遷出門檻

　　《施政報告》提出，政府擬今年10月落實收緊公屋富戶政策。房屋局局長何永賢接受電台訪問時表示，政府內部正收集數據，制訂各種方案，包括研究調升富戶租金、降低遷出門檻等，並分析不同做法的利弊，以平衡各方，爭取於上半年公布建議方案。

 

　　她指出，收緊富戶政策是希望糾正觀念，讓大眾明白要善用珍貴的公屋資源，同時鼓勵市民向上流動

 

　　房委會上月中推出「舉報濫用公屋獎」，若成功發出遷出通知書，舉報人可獲最多3000元現金獎，何永賢預期，推出獎金後，舉報數字將增加1倍，參考以往數據，並假設半數舉報個案屬實的話，推算最終有約1300宗屬有效舉報，當局會在措施落實半年後再檢討。

 

推出舉報濫用獎金料推升舉報數字1倍

 

　　另外，政府就「簡樸房」規管制度方案進行的公眾諮詢下周一結束，何永賢指，各界大致接受政府提出的立法框架，相信最終方案的變化不會太大，而主流意見均支持現屆政府著力解決劏房問題，不想劏房問題延續。她亦表示，落實規管方案時要顧及幾類持分者，包括劏房住戶、業主、協助認證的專業人士，以及地產代理。

 

　　何永賢指出，政府要從劏房戶角度出發，提供適當的搬遷選項，並為業主設置寬限期，確保有足夠時間改建單位；同時亦有工程師、建築師及測量師等專業人士提出，希望政府簡化最低標準的釐定方法及登記期手續，並製作標準表格，以便加快認證。

 

簡樸房最終方案變化不大，設起始租金有矛盾

 

　　何永賢提到，諮詢期內有人提出希望政府設立起始租金，但同時想有更大的居住面積，但她認為兩者有矛盾，指有業主已反映可能因此不再經營這類分間單位，最終導致「簡樸房」供不應求。她強調，政府會多管齊下解決房屋問題，傾向交由私人市場、透過調節租金，處理「簡樸房」供應問題，並會為有困難的人士提供過渡性房屋和簡約公屋等選項。

 

撰文：經濟通採訪組

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