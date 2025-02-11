陳國基︰公務員調整薪金需考慮香港經濟及士氣問題

新一份財政預算案將於2月底公布，署理行政長官陳國基出席行會前記者會時表示，調整公務員薪金一直有一套既定機制，當中需要考慮香港經濟狀況、生活費用上升、士氣問題、公務員提出的要求等，未來相關建議將經行政長官及行會商討再落實。

啟德體育園將於3月1日舉行開幕典禮

啟德體育園將於3月1日會正式開幕啟用，當日傍晚將於啟德主場館舉行一場盛大而隆重的開幕典禮。他指出，開幕典禮計劃於3月1日晚上6點30分開始，節目大約一個半小時，四個免費電視台將會在當晚作四台聯播，另外央視也會在稍後的時間在內地的媒體平台播放節目。

他續指，啟德體育園跨部門工作小組一直都很積極地籌備、協調，各相關政策局及部門，推展有關啟德體育園、員工和開幕的籌備工作。目前已於啟德體育園三個場館進行一共超過15場不同規模及性質的測試和演練，當中包括兩場分別安排約6.3萬人及約5萬人參與的演練，測試的成果令人滿意。

陳國基表示，開幕典禮將由不同演出的環節組成的，演繹啟德的歷史和蛻變，包括大型的舞蹈、體育、表演、歌唱、演出等等。另外，重點節目包括「百川匯海、承先啟後、力爭上游以及百花齊放」四個主題的演出，展示香港在不同的年代在體育及文化交流上的角色。他又指，開幕典禮的演出嘉賓為跨年齡、跨世代，當中包括來自本地及內地的體育及文娛界的代表。

1月到港旅客人次達474萬，創疫後新高

農曆新年黃金周期間，市面十分熱鬧，政府和不同的團體舉辦了各式各樣的慶祝活動，吸引了不少遊客和本地居民參加，內地春節黃金周期間入境的旅客達140萬人次，與去年同期相約，酒店入住率普遍達到90%。

他又指，整個春節黃金周期間，共錄得超過2200旅行團入境香港，期間年初三創下新高，全日有440個內地團來到香港，年初二的煙花匯演，深受市民及旅客的歡迎，帶動節日的氣氛，年初三的賽馬日更有接近一萬名旅客，創下來賽馬日的新高。

陳國基指出，踏入2025年香港的旅遊業整體表現令人鼓舞，1月的訪港旅客數字為近474萬人次，其中內地旅客大約為373萬人次，兩個數字分別按年升24%和25%，創下疫情之後單月新高。

美國郵寄政策朝令夕改，將向世貿作出抗議

香港郵政宣布，有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，今日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。陳國基表示，美國對香港郵件加徵關稅做法與世貿規則相違背，香港將嚴重抗議美國的決定，亦會向世貿就不合理安排提出申訴。

他指出，美國相關的安排無視香港為獨立關稅區，同時不符合世貿規定，他以「朝令夕改」形容美國行為，指美國的行為令香港無所適從，對市民造成不便。他稱，美方指暫時不會對香港郵件加徵關稅，故今日恢復兩地郵遞服務，惟香港不會停止對世貿提出抗議。

撰文：經濟通採訪組

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