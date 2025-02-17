預算案懶人包 | 公務員凍薪各界意見不一，ACCA倡設政府效率部門

新一份財政預算案將於2月26日公布，面對千億財政赤字，政府要開源節流，料以「節流」為主，「開源」為輔。市場上有不少建議為政府「滅赤」，包括要求公務員凍薪甚至減薪、長者2元乘車優惠回復至65歲門檻、削減政府部門5%經常開支，亦有傳政府會連續兩年加「富人稅」。《經濟通通訊社》製作預算案懶人包，一文看清各界對預算案之建議。

一、商界建議基建項目證券化、設乘車優惠上限

*李惟宏建議基建項目證券化*

金融服務界立法會議員李惟宏整合業界的意見，向財政司司長陳茂波提交建議書，其中包括建議基建項目證券化、深化上市及市場改革等。

建議書中提及，建議基建項目證券化，如北部都會區，以及3條過海隧道和5月收回大欖隧道，可研究在相關基建項目的現金流收入中，應用證券化方式來發債融資，增加庫房收入，以紓緩財赤壓力。並建議提高機場旅客相關費用及交通違例罰款，包括研究向乘坐頭等或商務艙客位旅客收取較高的機場相關費用。

*證券及期貨專業總會倡降低股票交易印花稅*

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，建議對股票交易印花稅進行改革，大前提是不影響交易所買賣基金(ETF)，可考慮降低股票交易印花稅，政府可考慮重新徵收衍生工具印花稅，並對窩輪、牛熊證等產品徵收印花稅。

該會建議股票印花稅，由目前買賣雙方各付0.1%，改為買賣雙方各付0.0625%，而衍生權證及牛熊證買賣雙方各付0.025%，並表明撤銷股票印花稅為長遠目標。該會並建議暫時降低主板上市最低市值要求及放寬上市公司注入新資產上市規定，另建議港府全面收購八達通有限公司。

*總商會倡每名60至64歲長者享每年最多750程乘車優惠*

香港總商會發表提出九方面建議，包括建議調整長者乘車優惠，改為每名60至64歲的長者可享每年最多750程的乘車優惠，即約每天來回各一程，而65歲以上長者則不變。

總商會稅務委員會主席劉穎指出，數碼服務稅會令本地供應商競爭環境轉趨公平，加上不會對本地企業造成影響，而稅收轉嫁會類似博彩稅，對民生影響會較少。他估算，基於去年預測相關收入達35億美元，徵收最多5%稅項將為當年政府帶來約13至14億港元相關收入，且因應科技趨勢，料該收入規模將會極速增加。

*廠商會盧金榮籲延長「還息不還本」安排*

廠商會會長盧金榮建議當局進一步延長「還息不還本」安排、擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保費減免幅度，以及取消「補充勞工優化計劃」中對工資中位數的硬性要求。

盧金榮亦建議提高「中小企業市場推廣基金」資助總金額上限，並將每宗申請資助上限提高至15萬元，或引入「循環批核」機制，亦提議將基金涵蓋本地市場的特別措施延長3年或考慮恆常化。

二、政黨普遍反對削乘車優惠、惟公務員凍薪各界意見不一

*民建聯反對削2元乘車優惠*

民建聯提出286項建議，包括要求政府各個部門削減3%的額外開支、公務員凍薪及反對削2元長者乘車優惠等。

民建聯主席陳克勤表示，期望當局加大開源節流的力度，強調財赤不可歸咎於「2蚊車」的優惠，他強調優惠對社會而言有無形效益，例如鼓勵長者外出社交等。他建議當局將一些不急迫、沒有經濟效益及不影響民生的大型工程暫緩甚至進行擱置，他以古洞北及洪水橋有三個大型的區域供冷系統工程為例，他認為在新的發展區貿然花過百億的金錢進行工程過於冒進，建議當局暫緩甚至擱置。

*經民聯籲長者2元乘車優惠加至3或4元*

經民聯建議檢討長者2元乘車優惠，加價至3元或4元；又反對公務員減薪或凍薪，但當局可透過檢討制度幫公務員「瘦身」；反對增加「富人稅」；禁止居屋透過補地價流入公開市場；恢復勾地制度等。

*葉劉淑儀倡公務員凍薪，政府部門削5%開支*

新民黨主席葉劉淑儀建議政府應以削減5%經常開支為目標，直到恢復經濟，並建議公務員凍薪，直至政府財政狀況有所改善，並全面檢討公務員薪酬調整機制，引入與表現掛勾的安排。

葉劉指，招聘涉及開支和時間等成本，在財政緊絀下，當局應主動優化人力資源管理，提高成本效益，建議各部門暫停進行招聘最少6個月，靈活調配目前人手處埋工作，期間同步檢視編制。

*自由黨籲取消60至64歲人士長者2元乘車優惠*

自由黨黨魁張宇人建議取消60至64歲人士的兩元乘車優惠，並建議當局可考慮削減部門開支，並在本屆政府在餘下兩年任期內，分兩年滅赤，令公共財政得以重返健康水平。

自由黨主席邵家輝重申不同意設銷售稅，憂會對疲弱的零售市道「雪上加霜」，又指早前加煙草稅致稅收下降，促將煙草稅回復至2023年水平，以增加稅收，以及撤銷限奶令。自由黨議員李鎮強則籲放寬長者同住公屋住戶的入息限額要求及檢討長者生活津貼計劃的入息限額要求，以釋放長者勞動力。

*工聯會：兩元乘車優惠不能調整*

工聯會就即將公布的財政預算案提出一系列建議，包括優化強積金制度、銀發經濟以及青年置業等議題。工聯會強調兩元乘車優惠不能調整改變，指分段收費可避免濫用優惠，以更精準的方式控制支出，應優化「2元乘車優惠」實施方式，巴士公司實行分段收費，在落車處加裝拍卡機，讓長者下車時拍卡才可享受優惠。並反對公務員或任何行業減薪，認為若政府減薪，可能引發消費萎縮，進一步拖慢香港經濟發展。

*鄉議局指公務員減薪打擊士氣，倡按通脹調整2元乘車*

新界鄉議局提出19項建議，包括建議開放籃球、英式桌球及網球的體育博彩項目、調整2元乘車優惠計劃、恢復勾地表制度等，惟不贊成公務員減薪或者凍薪。

行會成員、鄉議局主席劉業強表示，香港人口老化，社福及醫療開支將大幅上升，建議政府可按照通脹調整2元乘車優惠計劃。他不贊成公務員減薪，擔心影響公務員團隊士氣，甚至對私人市場薪酬帶來連鎖反應。

*田北辰建議全體公務員凍薪*

實政圓桌立法會議員田北辰建議全體公務員、行會成員、立法會議員及區議員今年凍薪。同時，建議優惠維持在二元，如能改善「長車短搭」情況，將可解決許多問題。他同時建議盡快立法，賦權司機要求乘客出示樂悠卡，甚至考慮刑事檢控。他又認為，如果要求公共交通營辦商承擔乘車優惠的責任，只會令營辦商繼續申請加價。

三、會計界倡為商品買賣引入稅務優惠，設「政府效率部門」

*羅兵咸永道倡豁免股票買方印花稅*



羅兵咸永道預計未來4個財政年度均面臨赤字，建議政府未來幾年優先對公共支出進行全面檢討，並加強力度管控開支增長，同時必須在管理財政及其對公眾影響之間小心取得平衡。

羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥建議，政府可以考慮建立一個全面的一站式便利服務，包括簡化簽證申請流程、為人才與合適的就業機會進行配對，以及為其子女安排教育設施。此外，政府應優化稅例、考慮豁免股票交易的買方印花稅等。

*安永倡為REITs及大宗商品交易商引入稅收激勵措施*

安永建議為房地產投資信託基金(REITs)及大宗商品交易商引入稅收激勵措施、進一步採取措施振興REIT市場，例如豁免現有REIT收購新物業的印花稅、支持新成立REIT的印花稅退稅計劃和推出合資格REIT的稅收優惠方案。

安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波表示，政府也許應重新審視現有的資助措施，是否真正緩解了那些真正需要幫助的人的困難，並應採取更針對性的方法以保持健康財政儲備水平。

*德勤倡允許內地高淨值家族/人士匯人民幣至香港設立家辦*

德勤建議包括為提升股票市場競爭力，在企業設立REIT基金架構，以期在港上市時，政府可考慮延繳或豁免因注入資產(包括香港物業)而可能產生的香港印花稅及利得稅；將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」擴展至其他上市結構性產品，如牛熊證等莊家。

家族辦公室方面，德勤建議以「閉環式管理」方式，允許內地高淨值家族/人士將人民幣匯至香港用於設立單一家族辦公室投資，亦倡繼續擴大「合資格資產」清單，涵蓋藝術品、數字資產、5000萬元香港物業等。

*ACCA香港分會倡設「政府效率部門」*

ACCA(特許公認會計師公會)香港分會提出9項開拓更多收入來源的建議。當中建議政府更有效運用資產，包括商業化過剩政府物業及出售政府固定資產、擴闊體育博彩範圍，將籃球納入其中、倡設「政府效率部門」等等。

*澳洲會計師公會倡提高簽證申請收費、煙草稅*

澳洲會計師公會(CPA)建議政府需要在新一份財政預算案中實行開源節流，探討新策略以增加收入及優化公共開支，建議提高簽證申請收費、煙草稅、電子服務稅等，同時政府應考慮研究組織架構、精簡人手編制等。

*會計師公會不贊成公務員人手薪酬一刀切*

香港會計師公會會長歐振興不贊成將公務員人手、薪酬「一刀切」削減，而應視乎績效表現可加可減，以及利用科技改善人手編制；兩元乘車優惠則認為要做好結構分析及分配，指社會開支需要有持續性及用得其所。

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席楊澤志建議，包括向進入指定香港管制站的所有私人及公共地面交通工具收取基建通行費，主要為邊境道路收費；薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制中，可將較高一級的標準稅率由16%提高至16.5%，料可增加4至5億元額外收入，並提高住宅物業租賃印花稅；向位於香港或在香港營運的跨國企業集團實施「最低補足稅」。

*稅務學會倡向高收入人士調升標準稅率*

香港稅務學會建議《財政預算案》為多個特定行業提供稅務扣減，例如運輸、建築、餐飲、飛機租賃、資產及財富管理、創意文化及創科行業。

學會建議政府將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率由17%降低至16%；將適用於入息剩額達500萬元以上的標準稅率由16%提高至17%。香港稅務學會理事會成員黃幹淘指出，同意在政府財赤下向較高收入人士徵稅，但認為就算調升標準稅率，相較樓市及股市印花稅損失，對庫房收入幫助有限。

撰文：經濟通通訊社記者柳英傑

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