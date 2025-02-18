何柱國自爆罹患肺癌康復，呼籲戒煙，倡暫停賣地3年，靠借貸令明日大嶼上馬非良策

前全國政協常委、商人何柱國昨晚(17日)出席電台節目時透露指，於幾個月前患上肺癌，經諮詢美國醫生後，對方建議其留港治理，其後到養和醫院治療，目前已經康復。

自爆罹患肺癌康復，呼籲戒煙：死唔去更辛苦

他直言，「我都勸我的朋友，食少啲煙，我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫衛局長），喂，我係人，食煙仔都自由吧，死唔死我有自由，後來諗返想都感謝佢，真係做治療嘅過程，你唔會死，但過程係好辛苦。所以我平衡過，都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！」

何柱國又指出，香港的醫療水平無論公私院水平都十分好，指出香港教育水平良好，希望特首、財政司，要把醫療當作產業發展。他指出，港澳辦主任夏寶龍會見港府司局長，要他們「破局」，想香港有新經濟發展，但他質疑港府官員是否明白中央想法。

倡停賣地3年，靠借貸令明日大嶼上馬非良策

本港樓市貨尾量持續高企，何柱國提出，建議停止賣地3年，認為若地產商承受過多供應而造成財政困難，情況甚至蔓延至銀行業，影響將較政府赤字「更大鑊」。

他指出，政府要停止賣地，令大眾恢復信心，令資產價格上升，以免負資產增多令銀行體系出現問題。

對於暫停賣地對政府收入的影響，何柱國反問「現在賣地有收入咩？」另外，在千億財赤下明日大嶼填海計劃備受關注，何柱國形容是「冇㗎喇」，並稱靠借貸令明日大嶼上馬並不是良策，因為香港無天然資源，不像美國有資源，舉債也無問題，又反問香港政府「舉債能舉幾多年？」

他又形容中國國運好好，如歐美汽車產業發展多年，但中國10年內發展電動車，跑贏外國汽車產業，又指現在又有科技「甚麼Deep V（DeepSeek）」，領先世界，中國有人才。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票