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預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓市

21/02/2025

　　本港樓市繼「全面撤辣」後，前景仍處於不明朗，外界憧憬預算案再有扶持樓市措施，包括放寬投資移民在住宅物業的門檻，降低首置印花稅項目等。《經濟通通訊社》製作預算案懶人包，一文看清各界對樓市房屋政策之建議。

 

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓市

（資料圖片）

 

民建聯倡檢討投資移民住宅物業5000萬元門檻

 

　　民建聯建議政府可以檢討投資移民在住宅物業的5000萬元門檻；預售北部都會區等大型發展計劃內資助房屋的「購買權」；增加資助房屋供應，包括將居屋供應量訂為每年1.5萬伙；重推出售公屋計劃；以及討基建發展加入「幹道＋物業發展」模式。

 

工聯會提出設青年未來置業儲蓄計劃

 

　　工聯會提出為青年設立未來置業儲蓄計劃，計劃中資金與政府債券或基金掛勾，專項專供保證房屋供應並有明確上樓時間。同時，應繼續為持有合適物業的業主與營運團體進行配對，以設立更多青年共享空間。

 

經民聯倡恢復「勾地」，與土地招標雙軌並行

 

　　經民聯建議，放寬下調投資移民住宅成交價門檻，以及上調計算入總投資上限；另外，為「高才通」等外來人才提供有時限的印花稅務減免或按揭優惠等；以及推出「強積金首次置業計劃」。賣地方面，經民聯則提出，政府可以研究恢復「勾地」制，並與土地招標雙軌並行。

 

新民黨倡推「地產通」刺激樓市

 

　　新民黨提議以「地產通」形式，便利內地投資者及企業在香港購置物業，刺激本地樓市，同時為「地產通」設有一定額度及封閉管道。

 

　　自由黨倡議，放寬長者同住公屋住戶的入息限額要求及檢討長者生活津貼計劃的入息限額要求，暫緩短期租約重新招標。

 

何柱國倡停賣地3年，擱置明日大嶼

 

　　前全國政協常委、商人何柱國建議停止賣地3年，認為若地產商承受過多供應而造成財政困難，情況甚至蔓延至銀行業，影響將較政府赤字「更大鑊」。

 

　　在千億財赤下明日大嶼填海計劃備受關注，何柱國形容是「冇㗎喇」，並稱靠借貸令明日大嶼上馬並不是良策。

 

恒地︰提供渠道予人才計劃來港人士資金在港置業

 

　　恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民提議，放寬經人才計劃來港家庭資金來港置物。他指出，目前已有近23萬家庭透過人才入境計劃來港，惟該類家庭的資金仍未能有渠道來港。他又指，人才入境計劃的原意為補充香港流失的人口，所以該類家庭資金順利來港可以為未來永居香港作準備，同時可以提振樓市。

 

會德豐地產建議下調釐印費，優化地皮招標條款

 

　　會德豐地產主席梁志堅建議將釐印費下調，以提高市民入市意欲。

 

　　另外，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，希望政府在發展新區域、招標土地時可以進一步拆牆鬆綁，有利發展商縮減時間及成本。又指過往不時出現地皮流標，部份因條款問題導致，假如條款可優化，發展商出價可在地價上調整。

 

美聯︰推遲繳付印花稅時間至入伙前

 

　　美聯集團創辦人、主席及執行董事黃建業建議政府在今年的財政預算案，可以推出更多振奮樓市的政策，包括放寬現時投資移民物業需達3000萬元以上的門檻，以刺激更多資金入市，同時可考慮讓住宅物業入伙時才收物業印花稅。

 

撰文：經濟通記者柳英傑

 

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