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預算案 | 陳茂波：本港財政應分為兩類，投資未來創造機會

27/02/2025

　　財政司司長陳茂波昨天（26日）發表的財政預算案，預計2025/26起的五年間，政府每年發債1500億至1950億元。陳茂波今日（27日）表示，發債得到的錢不是用作支付經常開支，而是用作投資基建，強調香港要掌握發展的機遇期，投資未來，而創科企業及傳統產業都需要大力造好，令本港加速發展。

 

未來數年赤字收窄

 

　　在新一份財政預算案中，陳茂波將「經營帳目」和「非經營帳目」以不同方法管理。被問到是否符合《基本法》列明的財政預算「量入為出」原則，陳茂波解釋，兩個帳目要分開看待，「管理上要區分兩個數」，前者是「平時收入」，需力求盈餘，而後者則屬投資未來，雖然未來數年會有赤字，但未來會一直收窄。

 

預算案 | 陳茂波：本港財政應分為兩類，投資未來創造機會

被問到是否符合《基本法》列明的財政預算「量入為出」原則，陳茂波解釋，「經營帳目」和「非經營帳目」兩者要分開看待（Nelson攝）

 

　　至於量入為出、收支平衡原則是指經營帳目還是綜合帳目，陳茂波解釋，「量入為出」原則是從整體出發，所以收支平衡是要看綜合帳目，但強調在經濟周期中會有波動，「無可能每年獨立計」。他又提到，現在是香港發展關鍵期，若不作投資並非合適做法。

 

與評級機構溝通

 

　　陳茂波認為「應使則使」，如果現在是香港未來發展的關鍵期而不去把握這機會好好投資未來，為未來創造機會，反而是不合適的做法。只要有計劃支持發展，赤字又逐步收窄，在一段時間內恢復平衡的話，他認為沒有問題。

 

　　他表示，有與各評級機構溝通，對方重視本港有無掌握好未來發展機會，以及是否有計劃令赤字收窄，並逐步將財政回復平衡。

 

撰文：經濟通採訪組

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