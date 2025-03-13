林緯遜：諾如病毒趨活躍，交流團學生或出發前已受感染

多間中學師生近日參與內地交流團後，出現急性腸胃炎徵狀。。感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，今次事件中有學生進食當地食物前，已出現相關病徵，認為學生可能在出發前已受感染，建議如果有學生在旅遊巴上嘔吐，可打開車窗，令空氣對流，盡量保持空氣流通。

酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒

林緯遜今早在電台節目上表示，諾如病毒只需少量的病毒粒子已可傳播，例如患病學生在空間較密閉的旅遊巴上嘔吐，附近的學生便可能受到感染。被問到感染諾如病毒與「暈車浪」病徵的分別時，林緯遜解釋，可根據病者感覺判斷，例如暈車浪，患者會感到耳水不平衡的暈眩及作悶，如果感染諾如病毒，會有肚痛肚瀉，以至低燒及肌肉痛等徵狀，嘔吐情況會較嚴重。他又提醒，酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒，建議用水及番梘洗手，會較為有效。

鄧飛：相關指引已足夠

津貼中學議會主席李伊瑩在同一節目表示，學校在處理類似情況已有相關指引，如果在交流期間有學生不適，教師將採取措施，包括建議學生戴口罩等，一般會由一名教師陪伴不適學生，亦要保持與學校及家長的溝通，一旦要求醫，事前要得到家長同意。她又說，如果出發前得知有關地區有流行性疾病，旅行社一般較難改期，但校方可商討更改景點或食肆，如家長不想學生前往，亦可考慮可向學校申請退出。

立法會議員鄧飛認為，現時相關指引足夠，教師或教學助理與學生的比例是1比10，人數一般足夠，亦有隨團教學人員有急救牌照及購買醫療保險等，認為如果遇上類似情況，學校應該啟動危機處理。

撰文：經濟通採訪組

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