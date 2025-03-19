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林大輝︰理大願承擔新醫學院搬入牛潭尾前所有開支

19/03/2025

林大輝︰理大願承擔新醫學院搬入牛潭尾前所有開支

 

　　政府計劃設立本港第三所醫學院，並已接獲3份建議書，分別來自浸會大學、理工大學和科技大學，預料年內完成評核並向政府建議方案。理大校董會主席林大輝表示，願意與政府共渡時艱，承擔醫學院搬入牛潭尾前所有開支。

 

　　理大舉行記者會，交代新醫學院建議書內容。林大輝稱，校董會一致通過支持理大成立新醫學院；若成功申辦，將承諾在醫學院遷往北部都會區牛潭尾用地前，由校方承擔一切開支，形容「現屆及下屆政府可以分毫不用付」。

 

　　理大校長滕錦光指，理大醫學課程會是四年制，重視培養學生臨床能力，醫科生需要在書院內留宿，並要到北京、浙江和上海等地醫院臨床實習。

 

　　滕錦光又提到，理大有45年培育醫療人才經驗，包括視光師、物理治療師及護士等5萬多人，並有超過1300名教研人員、90多間實驗室、5間診所，以及已成立「AI+研究院」推動人工智能醫療發展，同時有中國工程院院士鍾南山及前食物及衞生局局長周一嶽等組成的專家諮詢委員會提供意見，認為對籌備新醫學院有優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

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