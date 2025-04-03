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關稅戰 | 港府斥美國做法霸凌無理，香港郵政拒代美徵收郵包關稅

03/04/2025

　　香港特區政府今日（3日）強烈反對和不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，由5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇並徵收關稅。特區政府發言人表示，美國的做法霸凌無理，違反世貿規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。特區政府再次嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。

 

香港郵政明起恢復接收寄往美國內載貨品郵件，引述美方確定不加徵關稅

（香港郵政FB圖片）

 

香港郵政暫時維持寄件美國郵遞服務

 

　　發言人說，香港寄往美國物品的小額免稅安排，美國多次單方面朝令夕改，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。

 

香港是單獨關稅地區

 

　　發言人稱，香港是自由港，一直支持和奉行自由貿易，對所有進口貨品包括美國產品從來不設關稅，美國以所謂對等關稅為由對香港產品加徵關稅，違反常理邏輯。在「一國兩制」原則下，香港是單獨關稅地區，設立了有效的貨物進出口制度，包括產地來源證制度、貿易申報和貨物艙單要求，並一直按此採取嚴厲的執法行動。美國聲稱為減少轉運和逃稅風險，對香港產品加徵所謂對等關稅，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的霸凌行為。

 

按世貿組織爭端解決機制作出申訴

 

　　發言人續指，2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。

 

　　總括來說，特區政府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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