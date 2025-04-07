關稅戰 | 香港新聞及反應

梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

證監會行政總裁梁鳳儀表示，全球經濟不穩定性及對於通脹的憂慮下，由美國股市帶頭下滑，全球市場均受到影響，香港也沒有例外。在外圍環境影響下，今日的股市跌幅的確較以往高，但交投屬非常暢旺，市場亦有承托。

她又表示，所有券商都能按時繳交港交所追繳的保證金，主要經紀行對於繳交的保證金也沒有太大的問題，所以她認為今日的跌幅屬比較正常的市場環境，亦未有發現市場有不正常的情況，展現香港市場有韌性，可抵禦外來波幅。

財政司司長陳茂波指出，中國目前基本經濟層面穩中向好，同時政策空間亦比較大，政策工具亦比較多，相信香港未來發展透過內聯外通，香港與內地經濟能夠平穩發展。

陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

美國總統特朗普上周公布對等關稅政策，觸發全球股災，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，港股亦受到牽連，恒指今日暴瀉3021點，收報19828點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。

本港金融體系仍穩健，交易暢順有序

財政司司長陳茂波傍晚會見傳媒表示，本港股市由於上周五為假期，所以今天一併反映環球悲觀的投資情緒，單日跌幅逾3000點，成交額達6200億元。他指出，港匯非常強勁，香港金融體系仍然相當穩健，交易暢順、有秩序地進行，沒有發現任何對香港市場造成系統性影響的、不正常的行為，港元在聯繫匯率制度之下繼續保持穩定。未來特區政府會繼續聯同證監會和金管局以及港交所(00388)，對市場情況採取全天候聯動式跨市場密切監察，保持高度警惕，嚴防金融風險。

籲市民做好風險管理，多方面支援中小企業

他又指，未來一段時間美國關稅措施將無可避免地增加市場的波動，呼籲市民在投資的時候做好風險管理量力。另外，在支援中小企方面，地緣局勢發展困擾全球的貿易前景，香港作為國際貿易樞紐短期內亦都難免受到一定的影響，特區政府一直密切留意和評估有關的情況和發展並且從多方面為本地中小企業提供支援。

續保持自由港地位，實行自由貿易政策

他強調香港作為世界貿易組織的創始成員，一直堅定支援以規則為本的多邊貿易體制，香港為最開放的經濟體之一，未來將繼續按照基本法保持自由港的地位，實行自由貿易政策、保障貨物資金和資訊等自由流動，香港支援自由貿易的決心和承諾決不動搖。

陳浩濂：港府一直與監管機構進行跨市場全天候監管



美國總統特朗普的關稅措施引發環球股市下挫，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應大跌市時表示，香港作為領先國際金融中心之一，金融市場受全球不同不穩定因素影響，但本港金融基礎十分穩健，流動性充足，一直可以公平有序運作，政府會繼續與金融監管機構保持警惕，監察市場情況，維持金融穩定。

陳浩濂在立法會財經事務委員會會議上指出，金融市場瞬息萬變，在維護金融安全方面，政府與金融監管機構一直緊密合作，對貨幣、股票、期貨、衍生工具等市場進行跨市場、聯動式和全天候監管。

他提到，政府亦正研究新措施創造更多新增長點，令市場配合最新經濟趨勢和企業需求，將推進全面上市制度檢討，審視上市要求門檻，上市後持續責任審批流程及市場結構等，希望促進和配合更多發行人在港融資，並吸引更多投資者參與及加大港股配置。

葉氏化工料關稅對集團影響不顯著，將尋找合適收購機會



葉氏化工戰略投資總監葉俊、行政總裁葉鈞、財務總裁何世豪（左至右）

美國總統特朗普上周宣布對等關稅，葉氏化工(00408)行政總裁兼執行董事葉鈞表示，關稅對集團整體銷售有影響，但集團僅有不足10%的銷售來自於直接出口，預期對集團的影響不顯著，但現時尚未能評估到對下游客戶的影響。

他表示，對中國經濟的持續增長充滿信心，集團已準備就緒，將尋找適合的戰略性投資與收購機會，特別是油漆及油墨方面，加快其業務擴展，又指集團會維持平穩及合適的派息政策。

他預期，其溶劑聯營公司將保持良好的發展趨勢，集團預期繼續通過在聯營公司的少數股東權益獲得不俗的收益，而其溶劑聯營公司位於湖北的新醋酸及醋酸酯工廠預計在今年下半年投入營運，將實現更好的垂直整合和規模效應。

在油墨業務方面，他預期油墨產品需求增長仍較緩慢，但會利用目前的競爭優勢，在中國內需市場擴大食品包裝油墨的市場份額，也會積極發展其他細分領域的油墨產品，豐富產品線。

曾俊華：特朗普政治豪賭，不引發世界大戰也大亂

美國對多個國家及地區徵收對等關稅，衝擊全球市場，前財政司司長曾俊華在社交媒體撰文指，上述舉動向全世界投下一枚震撼彈，掀起一場前所未見的全球貿易大戰。他直言:「最弊嘅係，阿Trump自己都唔知，佢創造呢場貿易戰爭嘅大結局，所謂end game係乜」，並指美國總統特朗普無非想做他一向擅長的「蝦蝦霸霸」事情，令全世界經濟體都向他叩頭，然後選擇再與其他國家個別談判。

特朗普政治豪賭，不引發世界大戰也大亂

他提及，特朗普不單令全球經濟出現大地震，連全球政治秩序都會大亂，預視美國將逐步脫離各個有份建立的國際組織，如二戰結束之後成立的世貿等孤立自己實施保護主義。曾俊華斥特朗普今次政治豪賭，即使最後沒有引起世界大戰，也肯定會令世界大亂，反問「咁樣做法，其實邊個係會得益最多呢？」

他續指，從美國股市反應就看到，關稅措施最終受害最大的是美國國內消費者，形容美國人已經對高通脹有切膚之痛，長遠而言美國貨品價值肯定會進一步上漲，未必可以達到特朗普最近再次指示聯邦儲備局的減息要求。

加徵對等關稅重創二戰後建立的全球供應鏈

他指出，更值得關注的是加徵「對等關稅」不只可能令國際秩序崩潰，更加會重創二戰後建立的全球供應鏈，影響相當深遠，舉例iPhone的材料、部件隨時有二千件，當中絕大部份部件，都是靠美國以外的地方生產，當原有供應鏈，因為加關稅而打亂，將來一部iPhone的製造成本以至售價會如何，目前難計得清楚，可以肯定的是將來世界各地都有不少競爭對手出現。

他表示，可以預視美國將會逐步脫離各個有份建立的國際組織，如世貿、世衛，巴黎協議，以至聯合國，然後築起高高的貿易壁壘，孤立自己國家，全面實施保護主義。他形容這些國際組織的規則和制約，可說是二戰結束之後，令到過去八十年世界大致和平有秩序發展的關鍵元素，而美國扮演的角色有如基石。

他提及，不少人提起上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒布的《Smoot-Hawley Tariff Act》，將數千種進口商品關稅提高，後來不單止出現全球經濟大蕭條，甚至有人認為，這是導致二戰發生的因子之一。

香港物流商會：新稅制令跨境電商成本上升，料影響貨量

美國總統特朗普早前簽署行政命令，取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，將於5月2日起生效。香港物流商會主席鍾鴻興表示，美國取消小包裹關稅豁免未必改變，預計未來運往美國貨品的物流速度及清關時間會較長。

他指出，新稅制令跨境電商成本上升，估計會影響整體貨量，又指以上政策對香港的影響不及對內地大，一直以來需經空運的內地小包裹，才會選擇經香港運往美國。

他續指，對香港物流業界而言，美國未必是最大的市場，面對新的挑戰，開拓歐洲及東盟市場是方之一。同時，因應輸美新清關手續或影響貨物交付時間的罰款安排，會與貨主或電商平台客戶商討，更新關鍵績效指標(KPI)要求。他希望港府提供稅務優惠、中小企支援給予受影響行業。

陳茂波：香港會維持自由港地位，短期難免受影響

財政司司長陳茂波在撰寫在網誌中撰文表示，上周，美國宣布對全球幾乎所有國家和地區徵收所謂的「對等關稅」，此等霸凌行徑嚴重違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。單邊主義行徑既解決不了美國自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，政府堅決反對。

政府須保持警惕，以底綫思維做好充分準備

他嫌指，事實上，美國相關措施宣布後，環球多個主要經濟體均提出反制，美國股市連續兩天大幅下挫，據估算蒸發了超過六萬億美元的市值。相繼有金融機構大幅調低對美國和全球經濟增長的預測，更有估計美國將陷入衰退、就業市場和通脹情況將惡化，首當其衝受影響的是美國基層民眾。正如中央政府一再強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。政府堅信，要以平等、相互尊重、互惠互利的方式與包括中國在內的世界各國磋商，才能解決貿易分歧。

他表示，美國的行徑，令市場憂慮多年來國際上以規則為本的多邊貿易體制時代已成過去，全球貿易和經濟將進入不確定和較動盪的時代。鑑於國際貿易戰升級的風險正逐步增加，對全球經濟及國際貿易帶來沉重壓力，市場氣氛轉趨悲觀。此時此刻，政府更須保持警惕，並以底綫思維做好充分準備。

他指出，政府堅信開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和資訊等的自由便捷流動，這些都受到《基本法》的保障。

港府：從多方面為本地企業提供支援

他提及，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響。特區政府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，包括資金周轉，例如繼續透過出口信用保險局加強為從事貿易的企業，提供出口信用保險支援，而金融管理局亦會繼續積極協調銀行界，幫助中小企應付資金周轉需要；開拓新市場，例如通過「BUD專項基金」，支持香港企業發展品牌、升級轉型及拓展新市場；通過資助計劃，支持企業加快數碼轉型，並把握電商機遇；以及及時提供資訊，協助它們更好掌握市場情況，並管理風險。

他續指，此外，近年政府大力推動本港創科產業的發展，加快科研成果的轉化落地，並跟粵港澳大灣區的創科和高端製造業聯動發展，加速培育本港的新發展動能、開拓新市場，增強香港經濟的韌性，而國家經濟穩步發展，促進消費、推動內循環有力運轉，為港商提供了龐大的機遇，亦增強了政府的底氣、堅定了信心。可以確定的是，儘管全球經濟發展面臨各種干擾、障礙和不確定性，未來全球產業鏈和供應鏈始終會向具更高生產效能和成本優勢的區域集聚；資金也會朝更具增長潛力的市場和科技領域匯聚。國際間願意相互尊重、建立互信，且經濟、貿易和外交政策較穩定的經濟體之間也會形成更具規模的合作板塊。

港府斥美國做法霸凌無理，香港郵政拒代美徵收郵包關稅

香港特區政府今日強烈反對和不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，由5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇並徵收關稅。特區政府發言人表示，美國的做法霸凌無理，違反世貿規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。特區政府再次嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。

香港郵政暫時維持寄件美國郵遞服務

發言人說，香港寄往美國物品的小額免稅安排，美國多次單方面朝令夕改，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。

香港是單獨關稅地區

發言人稱，香港是自由港，一直支持和奉行自由貿易，對所有進口貨品包括美國產品從來不設關稅，美國以所謂對等關稅為由對香港產品加徵關稅，違反常理邏輯。在「一國兩制」原則下，香港是單獨關稅地區，設立了有效的貨物進出口制度，包括產地來源證制度、貿易申報和貨物艙單要求，並一直按此採取嚴厲的執法行動。美國聲稱為減少轉運和逃稅風險，對香港產品加徵所謂對等關稅，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的霸凌行為。

按世貿組織爭端解決機制作出申訴

發言人續指，2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。



總括來說，特區政府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。

莊太量質疑對等關稅可持續性，稱對香港轉口影響不大

在美國「對等關稅」下，將對中國貨品徵收34%的對等關稅，且取消對來自中國的小額包裹關稅豁免，香港亦遭同等待遇。不過，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，質疑是次美國「對等關稅」可持續性不大，由於政策由美國單獨針對環球，形容「細打大，不會有很大效果」，他更預期美國會有「內傷」，此後或有所調整。

港股影響較少，另美元或回落利好本地消費

在公布政策後，恒指低開564點，但已見全日最低位，全日收跌352點或1.5%；A股方面，滬綜指僅收跌0.24%。莊太量指出，港股所受影響較其他亞洲地區少，更可見內地股市不受影響。他表示，在新關稅下，內地反而會引進更多合作夥伴，例如歐洲及東盟。他續指出，對等關稅對香港直接貿易影響不算太大，雖會影響中小企貿易，但無損整體經濟。而且參考上次貿易戰後，中國經香港轉口至美國貿易反而增加，而現時亦未見回落，他料對本港轉口貿易長遠影響不大。

此外，莊太量預期美國匯率預期短期向下，因此，與美元掛勾的港元，若匯率相對較低，對東南亞、內地旅客吸引力會增加，相信有關人士亦願意在港消費更多。

李兆波：特朗普以關稅換取政治、商業上更多「籌碼」

經濟學者李兆波則對《經濟通通訊社》表示，在對特關稅下，物價變得更加昂貴，將拖累中國、美國及其他國家經濟增長，但他認為，美國總統特朗普正在利用此舉，以換取政治、商業上更多的「籌碼」。

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