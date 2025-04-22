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強積金 | 積金局：「半自由行」轉移個案逾100萬宗，涉逾500億元

22/04/2025

強積金 | 積金局：「半自由行」轉移個案逾100萬宗，涉逾500億元

 

　　積金局於3月28日就強積金「全自由行」展開為期1個月的公眾諮詢，提出兩個建議方案。積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，自強積金「全自由行」諮詢工作於3月28日展開以來，積金局陸續收到意見，包括有回應認同諮詢文件中提出的兩個建議方案，能夠分別顧及現有僱員和在取消「對沖」安排生效日（即2025年5月1日）或以後入職的僱員對管理強積金有更大自主權的期望，並希望積金局在推行「全自由行」前就具體方案內容繼續多作解說。

 

　　劉麥嘉軒指，2020至2024年的五年間，平均每年有48億的強積金透過俗稱「半自由行」的僱員自選安排，轉移至僱員自己選擇的強積金計劃，較前五年（2015至2019年）的38億增長27%。截至2025年3月，「半自由行」轉移個案的總數已超過100萬宗，涉及金額超過500億元。

 

　　劉麥嘉軒表示，現正諮詢的「全自由行」建議方案，無論是在實施取消「對沖」安排之前已入職的現有僱員，或是之後新入職或轉工的打工仔女，都可以每年一次將現職僱主的強制性供款全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制性供款專項帳戶」，或個人帳戶。

 

撰文：經濟通採訪組

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