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四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

28/04/2025

　　恒基地產(00012)創辦人、人稱「四叔」的李兆基於今年3月17日與世長辭，享年97歲，其喪禮已於昨日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）將舉行團體公祭，喪禮採用佛教儀式大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、幼子李家誠與太太徐子淇昨日中午先後抵達香港殯儀館，並感謝各界關心，李家傑隨後在場會見傳媒，繞場一周，歷時一分鐘，並表示，「呢兩日辛苦大家，有心」。

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

 

　　當日多位政商界人士前來悼念李兆基，包括行政長官李家超下午到場，由恒基地產副主席林高演陪同入內，李家傑及李家誠在入口迎接。中聯辦主任鄭雁雄其後也到場，與李家傑握手及慰問。前行政長官曾蔭權及林鄭月娥、署理財政司司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、自由黨前主席田北俊、澳門首任特首何厚鏵等政界人士亦有出席喪禮。

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

恒地聯席主席李家傑

 

　　至於商界方面，出席人士包括：新鴻基地產(00016)主席兼董事總經理郭炳聯及兄長郭炳江、盈科拓展集團主席李澤楷、東亞銀行(00023)執行主席李國寶、聯席行政總裁李文斌、嘉華國際(00173)及銀河娛樂(00027)主席呂耀東、新世界發展(00017)非執行副主席鄭志剛、中華煤氣(00003)常務董事黃維義、鷹君(00041)主席羅嘉瑞、卓能集團(00131)副主席趙式芝、中原集團主席施永青、蘭桂坊集團及永利澳門(01128)主席盛智文、遠東發展(00035)主席邱達昌、英皇集團主席楊受成、美聯集團(01200)主席黃建業、莎莎(00178)主席郭少明、富豪國際(00078)副主席兼董事總經理羅寶文、已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪，以及海洋公園主席龐建貽等人到場向李兆基致祭。

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

 

　　悼念區現場派發的紀念小冊子，記載李兆基生平，亦有講述他在事業、慈善、家人等方面的章節。其中在事業的章節，指1948年李兆基20歲時，帶著1000元隻身來港發展，憑藉敏銳的生意頭腦，白手興家，創建恒基兆業地產集團。他1996年更獲評為亞洲首富，在全球富豪榜排名第四，小冊子形容「實屬華人之光」。

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

李家誠與太太徐子淇

 

　　李兆基治喪委員會由全國政協副主席董建華和梁振英出任榮譽主任，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任；6名副主任包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥和行政會議召集人葉劉淑儀。

 

　　治喪委員則來自政商及學術等不同界別，包括全國政協常委唐英年、前全國人大常委范徐麗泰、立法會議員李慧琼、港大校長張翔、中大校長盧煜明、科大校長朱葉玉如，商界包括東亞銀行執行主席李國寶、新世界發展主席鄭家純、嘉華國際主席呂耀東、遠東發展主席邱達昌、滙豐銀行主席王冬勝、麗新發展(00488)主席林建岳等。

 

撰文：經濟通採訪組　攝影：Crystal Kwok

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

行政長官李家超

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

中聯辦主任鄭雁雄

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

前行政長官林鄭月娥

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

前行政長官曾蔭權

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

澳門首任特首何厚鏵

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

保安局局長鄧炳強

 

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩

 

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郭炳江

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

嘉華國際及銀河娛樂主席呂耀東

 

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英皇集團主席楊受成

 

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蘭桂坊集團及永利澳門主席盛智文

 

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富豪國際副主席兼董事總經理羅寶文

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

東亞銀行執行主席李國寶（右）、聯席行政總裁李文斌（左）

 

四叔喪禮｜李兆基昨設靈，李家超、鄭雁雄及多位政商界名人致祭（圖集）

唐英年夫婦

 

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遠東發展主席邱達昌夫婦

 

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鷹君主席羅嘉瑞

 

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