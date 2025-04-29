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羅淑佩訪問阿聯酋迪拜，期望吸引更多中東旅客

29/04/2025

 

 

　　文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日展開(阿聯酋)迪拜的訪問行程。她與阿聯酋體育部長會面，探討進一步的體育合作與交流機會，並拜會中國駐迪拜總領事歐渤芊，談及促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃，指香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面，具備優勢及重要發展潛力。　

　　

　　羅淑佩又出席中東旅遊業界的國際活動－－2025年阿拉伯旅遊市場展。她參觀不同展館，與當地貿易代表交流，並探討香港與中東旅遊業界的合作機會。羅淑佩分別與兩間中東的主要旅行代理商Musafi.com和Almosafer International Travel and Tourism Company簽署合作備忘錄，就未來合作訂立框架。她亦與卡塔爾航空集團行政總裁及阿聯酋航空副總裁暨商務總監會面，雙方討論加強合作，打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。


　　 
　　羅淑佩強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，重申香港熱切期待與中東深化關係，希望不只接待更多來自該地區的旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。

 

撰文：經濟通採訪組

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