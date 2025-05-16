MCL院線：康怡戲院本月28日起結束營業

本港再有戲院宣布結業。MCL院線在社交平台宣布，旗下位於港島太古的康怡戲院，因租約期滿將於5月28日起結束營業，期待日後在其他MCL戲院與公眾再次見面，並感謝觀眾多年來的支持。

康怡戲院設有5間影廳，提供706個座位，以2D、3D及4D等不同播放制式播放電影。2017年時，康怡戲院更進行了大規模改建工程，率先引入全港首間「MX4D動感影院」。在今年1月，康怡戲院就曾推出優惠吸引觀眾，正價2D戲票只售50元，長者票價亦只需30元。

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，早已知悉康怡可能中止營運，不認為租約期滿是「好大件事」。他指，日前全港戲院日成功舉行，已帶出市民支持電影業的好訊息，電影製作方定會繼續努力拍出更多出色電影，並會「尋求技術突破」。他亦希望院線業主做好協調，「或要面對現實，以目前市道，戲院或無法承擔現行租金。

今年首5個月，已有3間戲院宣布結業，包括北角的新光戲院、旺角的新寶戲院和嘉禾黃埔戲院，而MCL康怡戲院則成為第4間結業戲院。不過，新光戲院負責人李居明早前宣布接手嘉禾黃埔，即將改名為「新光黃埔」經營。

撰文：經濟通採訪組

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