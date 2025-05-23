惠譽維持香港「AA-」信用評級，政府:肯定香港強勁信貸基本面

評級機構惠譽發表報告，維持香港「AA-」的信用評級，以及「穩定」的評級展望。惠譽指香港信貸基本面強勁，有龐大的財政緩衝空間、良好的對外金融狀況，香港銀行體系具有相當的韌性，資本和流動性充裕。惠譽預測本港今年經濟增長2.2%，明年經濟增長2.5%。

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政府發言人回應指，注意到惠譽維持香港「AA-」的信貸評級和「穩定」的評級展望。惠譽肯定了香港強勁的信貸基本面，包括有龐大的財政緩衝空間、良好的對外金融狀況，以及政府債務水平依然處於低位等；同時亦指出，香港銀行體系具有相當的韌性，資本和流動性充裕。

金融體系穩健，銀行體系資產質素處於良好水平

香港金融體系保持穩健，銀行體系的總體資產質素按國際標準一直處於良好水平。銀行存款持續增長，截至今年3月底，本港銀行存款總額接近18萬億港元，同比增長11%。

數據充分顯示，香港國際金融中心的地位和功能正不斷鞏固和提升，環球投資者對香港的信心正在增強。資本市場表現活躍，在股票市場，恒生指數繼去年升18%，自今年年初至今也上升超過15%，港股總市值超越41萬億元。今年首四個月的平均每日成交金額超過2500億元，較去年同期上升144%。新股市場亦相當暢旺，市場累計集資超過600億元，港交所本周就迎來了今年以來全球最大型的首次公開招股活動。

政府綜合帳目將在2028至29年度恢復盈餘

特區政府的財政情況保持穩健，並在2025至26年度《財政預算案》提出了強化財政整合計劃，以節流為主、開源為輔，逐步把政府帳目回復平衡。根據政府的中期財政預測，就經營帳目（即政府的日常收入和支出）而言，在今個財政年度已經會大致平衡，並從下一財政年度（2026至27年度）起恢復盈餘。至於非經營帳目則主要涉及基本工程開支，是對未來作出投資，例如北部都會區的建設，因此政府會靈活善用市場資源，包括擴大發債規模，以加快相關項目的推展。即使如此，非經營帳目的赤字水平亦將由2026至27年度開始逐步下降。總體而言，在計及發行債券淨所得後，政府綜合帳目將會在2028至29年度將恢復盈餘。

關稅戰令全球經濟不確定性增加，環球經濟面臨挑戰

政府發言人表示，關稅戰令全球經濟不確定性增加，環球經濟普遍面臨挑戰。但國際貿易摩擦近期稍為緩和，加上內地經濟在更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支持下繼續穩步增長，有利於香港及區內的貿易表現。而內地持續推進高水平雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、創新科技和數字經濟發展，將持續為香港帶來商業和投資機遇。

香港憑著「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，將會在全球貿易重新布局中靈活調整，搶抓機遇。事實上，更多的海內外企業正在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，拓展全球業務。例如，2024年，母公司在海外及內地的駐港公司數目增加約10%至接近1萬家，創歷史新高。引進重點企業辦公室與投資推廣署在招商引資方面亦取得不錯成績。

作為「超級連繫人」和「超級增值人」，香港會繼續積極連接內地與世界，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極與新市場，特別是全球南方市場，建立經貿和投資網絡，並深化與粵港澳大灣區的融合，開拓新增長點，為香港經濟注入更大的動能。

撰文：經濟通採訪組

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