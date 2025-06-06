  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流

06/06/2025

政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流

 

　　政府公布，為向市建局提供額外財政支援以改善其現金流，從而讓市建局有序繼續推展已開展重建項目，行政長官會同行政會議批准以私人協約方式，並以1000元象徵式地價向市建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地及一幅位於將軍澳第137區的用地。該兩幅用地稍後須通過法定城規程序改劃作住宅用途，由批予市建局當日起計租期50年。

 

象徵式地價批撥土地為政府對市建局主要支援措施


　　

政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流


　　發展局局長甯漢豪表示，市建局是政府市區重建工作的重要夥伴，過去多年以地區為本的方式規劃和推行重建項目，避免發展「牙籤樓」，為市區重建注入整全規劃和增加宜居度。但與此同時，大規模的重建項目涉及龐大的收購開支；加上近年物業市道偏軟，市建局項目出現「高買低賣」情況，即高價收購但低價回標、甚至流標，影響其現金流。


　　
　　甯漢豪續指，政府一直為市建局提供財政支援，讓其以財政自給模式履行重建和其他法定職能，其中以象徵式地價批撥土地向來是政府對市建局的主要支援措施之一，例如政府會免補價向巿建局批出市區重建用地，而近年亦會為個別市區重建項目批出附近的「政府、機構或社區」用地，增加整體發展潛力。是次向市建局批出兩幅土地屬同一方向，並有助市建局履行舊區重建任務。


　　　　
　　庇利街用地淨面積約7610平方米，本預留作學校用途，教育局經檢視後認為可釋放用地作其他用途。向市建局批出庇利街用地可地盡其用及為該區增加規劃增益，提供「政府、機構或社區」設施滿足地區需要，改善當區行人暢達度，以及與毗鄰海心公園結合提供公眾休憩用地。以總地積比率9計算，庇利街用地可建總樓面面積約6.85萬平方米。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

40.200

異動股

00823

領展房產基金

41.750

異動股

08291

港娛國際

0.090

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,762.87
    +443.13 (+1.047%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,000.36
    +61.06 (+1.028%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,529.95
    +231.51 (+1.200%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升34.477
變動率︰+2.198%
較港股︰+0.81%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升45.818
變動率︰+1.038%
較港股︰-0.18%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.055
變動率︰-0.952%
較港股︰-0.65%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.544
變動率︰-1.160%
較港股︰-0.57%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.840
變動率︰+2.580%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.750
變動率︰+1.461%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升100.600
變動率︰+1.279%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌25.280
變動率︰-1.481%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.450
變動率︰+6.581%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升111.410
變動率︰+6.074%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.460
變動率︰+5.130%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升295.140
變動率︰+3.667%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/06/2025 23:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/06/2025 23:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 40.200
  • 00823 領展房產基金
  • 41.750
  • 08291 港娛國際
  • 0.090
  • 09923 移卡
  • 12.660
  • 06060 眾安在綫
  • 17.500
股份推介
  • 00371 北控水務集團
  • 2.600
  • 目標︰$3.15
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.700
  • 目標︰$165.50
  • 09999 網易－Ｓ
  • 199.000
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.870
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 50.800
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 00001 長和
  • 45.900
  • 00700 騰訊控股
  • 515.000
  • 00388 香港交易所
  • 402.400
  • 00941 中國移動
  • 87.900
報章貼士
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 146.600
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.280
  • 目標︰$19.50
  • 01816 中廣核電力
  • 2.620
  • 目標︰$2.70
熱炒概念股
即時重點新聞

06/06/2025 17:00  《盤後部署》穩定幣相關股短線回吐屬正常，政策支持料可布署長線

06/06/2025 19:39  據報麥肯錫前舵手施南德為下任滙控主席人選之一

06/06/2025 17:42  名創優品:初步評估「TOP TOY」業務潛在分拆上市可能性

06/06/2025 15:35  領展據報考慮將香港及中國以外部分資產在新加坡上市

06/06/2025 16:22  【數據前瞻】機構料中國5月美元計出口增速放緩、進口降幅擴大

06/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒６６億元，買比亞迪沽騰訊

06/06/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中金看好老鋪黃金過千元，滙證升石藥集團目標逾倍

06/06/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４７０，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 非農就業數據勝預期，標指重上6000點關口新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首通話，貿易談判待啟，車企紛表態抵制價格戰新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

兩度臨危受命逆轉乾坤，杜嘉祺臨別滙控回巢友邦新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

日本清酒愛好者注意：一連3日清酒盛會「Sake Jump」明天開鑼！一次過品嘗過百款特色清酒 VIP門票可免費試飲「十四代」！
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱新世代易辭職，如何管理玻璃心？青年人的三大職場忠告
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒富途牛牛／盈透證券發短訊 盜用戶口買賣股票及借錢 損失高達290萬元！教師、會計師同樣中招！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌過後如何重建婚姻？性愛，不該是一種償還愛情的工具
人氣文章

港女講男．妮洛

隨時隨地匯報行蹤、奪命追魂Call！遇上癡纏系女友，是結束感情的加速劑？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試韓國「Do臉」！醫美新手上路：從預約、諮詢到療程，謹記3大注意事項！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本知名教練研發深蹲操：每日3分鐘瘦腰腿，女星實測效果顯著
人氣文章
心肌炎 │ 19歲男星心肌炎復發病危，16歲曾嘔粉紅色泡沫入ICU半月
人氣文章
27歲女子三亞旅遊被蛇咬後腦死，家人控醫院3大離譜處理手法 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/06/2025
美股收盤 | 非農就業數據勝預期，標指重上6000點關口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國財政部罕有瞄準日本央行，要求繼續推動日圓升值

06/06/2025 12:06

貨幣攻略

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處