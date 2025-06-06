政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流

政府公布，為向市建局提供額外財政支援以改善其現金流，從而讓市建局有序繼續推展已開展重建項目，行政長官會同行政會議批准以私人協約方式，並以1000元象徵式地價向市建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地及一幅位於將軍澳第137區的用地。該兩幅用地稍後須通過法定城規程序改劃作住宅用途，由批予市建局當日起計租期50年。

象徵式地價批撥土地為政府對市建局主要支援措施







發展局局長甯漢豪表示，市建局是政府市區重建工作的重要夥伴，過去多年以地區為本的方式規劃和推行重建項目，避免發展「牙籤樓」，為市區重建注入整全規劃和增加宜居度。但與此同時，大規模的重建項目涉及龐大的收購開支；加上近年物業市道偏軟，市建局項目出現「高買低賣」情況，即高價收購但低價回標、甚至流標，影響其現金流。





甯漢豪續指，政府一直為市建局提供財政支援，讓其以財政自給模式履行重建和其他法定職能，其中以象徵式地價批撥土地向來是政府對市建局的主要支援措施之一，例如政府會免補價向巿建局批出市區重建用地，而近年亦會為個別市區重建項目批出附近的「政府、機構或社區」用地，增加整體發展潛力。是次向市建局批出兩幅土地屬同一方向，並有助市建局履行舊區重建任務。





庇利街用地淨面積約7610平方米，本預留作學校用途，教育局經檢視後認為可釋放用地作其他用途。向市建局批出庇利街用地可地盡其用及為該區增加規劃增益，提供「政府、機構或社區」設施滿足地區需要，改善當區行人暢達度，以及與毗鄰海心公園結合提供公眾休憩用地。以總地積比率9計算，庇利街用地可建總樓面面積約6.85萬平方米。

撰文：經濟通採訪組

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