  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

連鎖餐飲景樂集團疑結業，工會接逾百求助今到勞工處追薪

09/06/2025

連鎖餐飲景樂集團疑結業，工會接逾百求助今到勞工處追薪

 

　　開業逾30年、曾擁有逾20個餐飲品牌的景樂集團傳出全線結業。工聯會屬下的酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，由前日至今共收到9間分店，過百名員工求助，包括集團9間分店以及中央廚房和寫字樓員工，工會今日陪同員工分別到勞工處4個分區辦事處落案。葉柳青表示，希望僱主盡快現身交代情況，簽署無力償還書，縮短員工申請破欠基金的程序。

 

今到勞工處追薪

 

　　港九勞工社團聯會今日陪同受影響員工到勞工處落案，協助追回被拖欠金額。勞聯主席林振昇表示，收到集團旗下位於美孚分店「家傳滬曉」，約30位員工求助，指員工收到5、6月薪酬，但公司未支付代通知金及遣散費等，估計涉款近200萬。

 

　　勞工處回應指，非常關注事件，稱受影響僱員如懷疑僱傭權益受損，應從速前往勞工處勞資關係科分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。

 

黃家和：中高端食肆重災冀政府協助

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時餐飲業經營環境較差，希望政府提供協助。他指，高端食肆的影響大，有一些高級食肆的生意減少了六至七成，甚至七至八成，中高端可以說是淪陷的環節，大眾化食肆例如茶餐廳、快餐店生意雖然也有回落，但跌幅沒有其他兩個層面這麼大。他希望政府有一些措施可以針對性幫助餐飲行業。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00411

南順（香港）

12.980

異動股

00602

佳華百貨控股

0.044

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.202

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,866.87
    +105.11 (+0.246%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,038.81
    +32.93 (+0.548%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,714.99
    +123.75 (+0.632%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.546
變動率︰+3.601%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.424
變動率︰+2.332%
較港股︰+10.31%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升35.657
變動率︰+1.429%
較港股︰+2.46%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌93.485
變動率︰-1.227%
較港股︰-0.39%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.820
變動率︰+2.825%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.770
變動率︰+1.198%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.930
變動率︰-1.257%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌87.490
變動率︰-1.320%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升22.080
變動率︰+7.813%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升326.090
變動率︰+5.674%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升91.180
變動率︰+3.567%
NKE 耐克
按盤價(USD)︰升63.870
變動率︰+3.166%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2025 19:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2025 19:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00411 南順（香港）
  • 12.980
  • 00602 佳華百貨控股
  • 0.044
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.202
  • 01723 港亞控股
  • 4.300
  • 01378 中國宏橋
  • 15.200
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.300
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.180
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.400
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.500
  • 目標︰$3.15
  • 09999 網易－Ｓ
  • 204.600
  • 目標︰$207.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 135.600
  • 00001 長和
  • 46.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
  • 00388 香港交易所
  • 414.800
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 34.300
  • 目標︰$41.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.730
  • 目標︰$3.85
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.780
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2025 17:10  《盤後部署》中美續談恒指二萬四整固，光伏積弱福萊特價殘博反彈

10/06/2025 16:15  法巴：下半年恒指或上望25000點，料美國年內減息兩次

10/06/2025 14:52  《神州金融》監管叫停銀行贈Labubu吸儲戶的做法

10/06/2025 18:57  金發局報告：建議設立私募股權、創業投資及私募信貸專屬發牌制度

10/06/2025 17:00  【新股上市】5企業通過港交所上市聆訊，包括曹操出行、聖貝拉

10/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒９億元，買美團沽騰訊

10/06/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】滙證上調藥股目標價，花旗升國航東航惟降南航目標

10/06/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４８７，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美會談擬放鬆科技出口換稀土，滬指終止五連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

香港新金融中心地位確立
人氣文章

計好退優長糧

靈活運用年金收入 保障健康退休生活
人氣文章

玩樂 What’s On

七一著數優惠︱連續三天免費電車、港鐵送71,000份電子單程票及渡輪免費乘搭活動
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「重置陌像：夏碧泉的版畫實踐」：在碎紙堆中的美學革命
人氣文章

Fashion

Linen Season！輕盈麻質單品推薦：COS極簡風格到kapok小眾高質選物，夏日穿搭救星！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

佬物與潮物的一線之差！ Sling bag掀起時尚新風潮，是紳士皮具年輕化的跳板？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
27歲女兒家遭鄰居狂捅10刀致死：兇手被判精神分裂，母親怒吼：「精神病就是免死金牌？」 1
人氣文章
鄭秀文52歲巡演身材Fit爆｜5大健身凍齡秘訣及自製排毒飲品提升代謝免疫力 新文章
人氣文章
凍齡秘訣 │ 40歲Cookies餅碎凍齡外貌曝光，赴英國讀碩士、曾任德勤高級審計員新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2025
新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處