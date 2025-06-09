連鎖餐飲景樂集團疑結業，工會接逾百求助今到勞工處追薪

開業逾30年、曾擁有逾20個餐飲品牌的景樂集團傳出全線結業。工聯會屬下的酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，由前日至今共收到9間分店，過百名員工求助，包括集團9間分店以及中央廚房和寫字樓員工，工會今日陪同員工分別到勞工處4個分區辦事處落案。葉柳青表示，希望僱主盡快現身交代情況，簽署無力償還書，縮短員工申請破欠基金的程序。

今到勞工處追薪

港九勞工社團聯會今日陪同受影響員工到勞工處落案，協助追回被拖欠金額。勞聯主席林振昇表示，收到集團旗下位於美孚分店「家傳滬曉」，約30位員工求助，指員工收到5、6月薪酬，但公司未支付代通知金及遣散費等，估計涉款近200萬。

勞工處回應指，非常關注事件，稱受影響僱員如懷疑僱傭權益受損，應從速前往勞工處勞資關係科分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。

黃家和：中高端食肆重災冀政府協助

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時餐飲業經營環境較差，希望政府提供協助。他指，高端食肆的影響大，有一些高級食肆的生意減少了六至七成，甚至七至八成，中高端可以說是淪陷的環節，大眾化食肆例如茶餐廳、快餐店生意雖然也有回落，但跌幅沒有其他兩個層面這麼大。他希望政府有一些措施可以針對性幫助餐飲行業。

撰文：經濟通採訪組

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