運輸署：7月正式發牌予5支的士車隊，料7月底千輛的士投入營運

運輸署署長李頌恩宣布，經試運階段後，預計7月起向5支的士車隊發出正式的士車隊牌照，料7月底5支車隊會有近1000輛的士投入服務。李頌恩表示，試運期間5支車隊已完成12萬程車，乘客反應正面，讚賞車輛設備完善、服務便利舒適且有保障，顯示的士車隊對提升業界服務質素具正面作用。

為方便乘客，運輸署將在機場、指定跨境口岸及旅遊熱點等13個地點設置約80個的士車隊專用停車位，供預約乘客使用，並設指示牌及派發宣傳單張，展示車隊網約服務二維碼。政府亦會透過「出行易」應用程式、旅發局、機管局及啟德郵輪碼頭等渠道，向市民及旅客推廣的士車隊服務。

李頌恩指出，車隊營辦商已積極準備，車輛硬件設置達申請規模約六成，招聘司機活動反應亦日益踴躍，儘管部分司機對新營運模式仍持觀望態度。她強調，發出正式牌照有助運輸署按牌照要求有效監管車隊運作，確保服務質素，同時回應市民對優質的士服務的期待。

此外，本地電子支付營辦商正構建統一召車平台，方便市民召喚不同車隊的的士。各車隊正積極與平台對接系統，確保技術穩定。李頌恩重申，發牌門檻未有放寬，對車輛規格、裝置系統、服務質素及司機培訓等要求維持嚴格，相信正式發牌將推動的士行業改革，進一步提升服務水平及車隊規模。

撰文：經濟通採訪組

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