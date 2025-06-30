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李家超盼港成蝶高飛，寧願做艱難改革者，不做安逸停滯者

30/06/2025

李家超盼港成蝶高飛，寧願做艱難改革者，不做安逸停滯者

 

　　行政長官李家超在社交平台上載短片，回顧上任近3年的工作。他繼續以「破繭成蝶」形容施政，指重點在於主動「破繭」破局、改革求變，更在於「成蝶」之後高飛。他指外圍環境充滿挑戰，寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者，必須繼續努力，以市民利益為依歸，改革創新，求變識變。

 

北部都會區是香港經濟發展新引擎


　
　　李家超提到，北部都會區是香港經濟發展新引擎。未來5年，會有大約6萬個房屋單位落成入伙，當中包括約10個新公共屋邨；新田科技城首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗大樓預計今年年底建成；北區醫院擴建計劃的主要工程已於去年開展。隨著未來的運輸基建和配套進一步完善，將大力拉動經濟發展，推動科研產業發展，同時提供更好居住環境，助力吸納人才、留住人才，落地生根。

 

香港要做好「內聯外通」，推進北都及河套發展

 

　　他又表示，香港要做好「內聯外通」，把握好國家機遇和世界機遇，開拓新商機和新市場。以「把握國家機遇」為例，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，與內地優勢互補，並且以創新思維，結合市場力量；加快發展國際創新科技中心建設，致力發展低空經濟，進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局。

 

在世界舞台上找準定位，發揮優勢

 

　　至於「國際機遇」方面，他表示，要在世界舞台上找準定位，發揮優勢，把握機遇，綻放光芒。香港在很多國際排名中名列前茅，香港去年再次被評為全球最自由經濟體；今年世界競爭力年報再升兩位至全球排第三；3月發布的全球金融中心指數中，香港穩居全球第三、亞洲第一；香港擁有五所世界百強大學，積極發展為國際專上教育樞紐。隨著國際調解院落戶香港，將進一步帶動提升香港經濟、政治、文化、國際影響力和軟實力，特區政府持續提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用。

 

撰文：經濟通採訪組
　

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