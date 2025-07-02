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香港回歸 | 七一回歸業界推多項優惠，黃家和料餐飲業生意增一成

02/07/2025

香港回歸 | 七一回歸業界推多項優惠，黃家和料餐飲業生意增一成

 

　　為慶祝香港回歸28周年紀念日，特區政府與各界昨日推出多項優惠及慶祝活動，逾4000間食肆及商戶提供優惠，部分餐廳則提供全單七折或七一折優惠。餐飲聯業協會會長黃家和表示，留意到不少商場人流明顯增多，市面較去年七一暢旺，相信有助促進食肆的生意，預料業界整體生意額將按年增10%。

 

　　公共交通優惠方面，港鐵透過MTR Mobile手機應用程式舉行抽獎，送出7.1萬份電子單程票；小童八達通持有人可免費乘機場快綫，60歲或以上居民則可憑樂悠咭半價乘機場快綫。新渡輪、天星小輪及富裕小輪，部分航線免費。

 

西九M+全日逾2.51萬人次參觀，打破單日入場記錄

 

　　文娛優惠方面，康文署多個室內及戶外康樂設施，包括羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、公眾游泳池等，以及科學館及太空館的常設展覽、香港濕地公園、西九文化區M+標準票的所有展覽、香港故宮文化博物館所有專題展覽，昨日全部一律免費開放。

 

　　西九文化區表示，截至昨晚8時閉館，M+全日有超過25100人次入場參觀，打破單日入場人次記錄；香港故宮文化博物館則有近7500人次入場，是過去12個月以來單日入場人次的最高記錄。

 

撰文：經濟通採訪組

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