規管網約車框架細節最快下周交代，傾向平台及司機牌照設五年期限

政府最快下周交代網約車規管框架，立法會交通事務委員會將於下周五（18日）討論相關方案。消息指，當局計劃為網約車平台、車輛及司機設立3種牌照，初步傾向有效期為5年，並且不可轉讓，以避免出現類似的士牌照炒賣的情況。

網約車將在牌照數量方面設有上限，但具體數字尚未確定。根據運輸署調查結果，日均有88萬人次的點對點服務中，約80%為的士，20%為網約車，這些數據將成為制定網約車數量上限的重要參考依據。有立法會議員建議，應先提出規管方向，待社會達成共識再處理牌照數量的細節，並建議不必將車輛數量寫入法例，以便日後可靈活調整。

至於平台及司機的數量，則傾向不限量，但需設立發牌門檻，要求平台證明其營運能力及財務實力，而網約車司機需考取牌照，考試內容與的士司機相似。

網約車牌照有效期設為5年，防止炒賣行為

據了解，當局將參照的士對網約車實施規管，包括要求網約車每年驗車及購買商業保險等。網約車的牌照有效期設為5年，與的士的永久牌照不同，旨在防止炒賣行為。對於車輛的要求，申請網約車牌照的車輛必須車齡不超過7年，若希望延長牌照，則需重新申請。若車輛在首次牌照期滿後超過7年，則無法再申請成為網約車。

擬從每程網約車中收取固定費用，撥入基金支援的士業界

為平衡網約車合法化對的士業界的影響，當局正考慮借鑒澳洲的做法，從每程網約車中收取一定費用，撥入基金支援的士業界改善服務，但不會直接補貼的士。同時，當局傾向於不規定網約車的定價需高於的士，以促進市場競爭。

框架有利的士業界，惟發牌數量需再三斟酌

的士商會「智慧出行聯合商會」主席周國強認為，措施可杜絕過往有白牌車利用平台提供網約車服務，增加經營網約車平台的成本，對的士業界有利。對於發牌數量，周國強指的士業界期望「愈少愈好」，會在框架出台後與業界討論，再向政府反映。

立法會交通事務委員會委員、民建聯陳恒鑌則表示，此框架是回應長久以來的士業界希望規管網約車的訴求。他建議規管初期的發牌數量，應採取較穩妥的做法，以免令市場泛濫，出現惡性競爭，他相信在框架落實後，網約車司機可通過簡易的途徑合法進行網約車工作，對現存的網約車司機影響不大。

撰文：經濟通採訪組

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