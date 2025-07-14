的士車隊 | 運輸署向星群發出首個的士車隊牌照，車隊今起投入服務

運輸署公布，向星群的士服務有限公司營辦的星群的士車隊（混合車隊）發出正式的士車隊牌照，為期五年。該支車隊由今日起正式投入服務。

署方表示，已批准該支車隊的士車身設計和標記。為方便乘客識別，所有車隊的士均須於車身前方及後方展示車隊的士識別牌，並於前方擋風玻璃展示車隊的士證明書。

車隊均會提供網約服務。車隊的士可就預定行程自訂車費，即在的士計程錶所示車費以外收取預約費用，或在行程開始前收取整筆車費，兩者均須預先與乘客協定。車隊的士可視乎預約時的情況和乘客要求的車輛類別，調整預定行程車費，例如在繁忙時段或當乘客指定豪華的士時，費用可能較高。至於在街頭截乘的行程，則與一般的士一樣，須按同一現行收費表收費。

此外，署方已於機場、部分跨境口岸、高鐵香港西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭和香港迪士尼樂園等13個地點設置約80個車隊的士停車處，並將在有關地點加裝資訊牌。署方亦會於部分地點加裝指示牌和展示板，並透過單張和海報，向市民和旅客展示網約服務二維碼，便利乘客預約。署方會監察車隊運作，並繼續積極推動餘下車隊盡早投入營運。

撰文：經濟通採訪組

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