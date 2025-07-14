新加坡蟬聯全球最貴城市，香港排名降至第三

瑞士寶盛發表《全球財富及高端生活報告》顯示，新加坡連續第三年位居全球最貴城市榜首，倫敦排第二，而香港則由第二位降至第三位，緊隨其後分別為摩納哥與蘇黎世。於2022年位居榜首的上海則下降兩位跌至第六。

新加坡政治環境穩定及優質教育等，吸引高淨值人士

報告指，新加坡憑藉穩定政治環境、良好治安水平及優質教育及醫療等，成為吸引高淨值人士和企業宜居之選。總體而言，因穩定和互聯互通特性，繼續成為移居和居住首選地之一。生活成本指數方面，在汽車和女士手袋類別中位居全球最昂貴城市，女士鞋類排名第二，住宅物業和醫療服務排名第三。

香港低稅率及國際化吸引富裕人士，律師費全球最高

報告稱，香港仍然是全球生活成本最高城市之一，低稅率及國際化魅力繼續吸引富裕人士，投資移民計劃對內地及全球高淨值人士構成顯著吸引力。生活成本指數方面，香港律師費用則為全球最高，汽車和住宅物業排名第二，高級餐飲排名第三。今年，新加坡的酒店套房價格上漲10.3%，而香港則下跌26.1%。

去年亞太地區高淨值人士料增長5%

瑞士寶盛亞洲股票研究部分析師Jen-Ai Chua表示，亞太地區仍為全球經濟增長最快的地區之一，2024年區內實際國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，略低於2023年的5.1%，但仍高於3.3%的全球平均水平。預計2024年亞太地區高淨值人士的數量將按年增長5%，達到85.5萬人。在中國和印度的強勁帶動下，亞洲在全球新增高淨值人士中所佔的份額將在2025年至2028年間達到47.5%。

撰文：經濟通採訪組

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